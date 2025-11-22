एक्सप्लोरर
इंडियाज गॉट टैलेंट में प्रेग्नेंट महिला ने उठाया 120 किलो वजन, मलाइका अरोड़ा के उड़े होश
India's Got Talent: इंडिया गॉट टैलेंट का नया प्रोमो आया, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. प्रोमो में देखा गया कि एक प्रेग्नेंट महिला स्टेज पर आते ही 120 किलो वजन उठाकर सभी को चौंका देती है.
इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पर इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर जजों से लेकर दर्शक तक दंग रह गए. शो में आई एक प्रेग्नेंट महिला ने अपने टैलेंट का ऐसा जलवा दिखाया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं. उन्होंने स्टेज पर आते ही 120 किलो का वजन उठाकर ऐसा कमाल कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. उनका यह पावर मूव देखकर पूरा सेट तालियों से गूंज उठा.
Published at : 22 Nov 2025 03:20 PM (IST)
टेलीविजन
