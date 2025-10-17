इस लुक में सुंबुल मिंट ग्रीन रंग के इंडो-वेस्टर्न लहंगे में हैं. उन्होंने रफल स्लीव्स वाला क्रॉप टॉप पहना है, जिसके बॉर्डर पर सुंदर प्रिंटेड डिजाइन बना है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग हल्के हरे रंग की स्कर्ट पहना है, जिसकी कमर पर भी वही प्रिंटेड बॉर्डर है. एक्सेसरीज में सुंबुल ने गोल्ड टोन का हैवी चोकर नेकलेस और हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हैं, जो लुक को ट्रेडिशनल टच दे रही हैं. उन्होंने अपने बाल वेवी रखे हैं और उनकी प्यारी मुस्कान इस लुक को और भी फ्रेश बना रही है. यह लुक किसी भी दिन के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है.