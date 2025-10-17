इस लुक में सुंबुल मिंट ग्रीन रंग के इंडो-वेस्टर्न लहंगे में हैं. उन्होंने रफल स्लीव्स वाला क्रॉप टॉप पहना है, जिसके बॉर्डर पर सुंदर प्रिंटेड डिजाइन बना है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग हल्के हरे रंग की स्कर्ट पहना है, जिसकी कमर पर भी वही प्रिंटेड बॉर्डर है. एक्सेसरीज में सुंबुल ने गोल्ड टोन का हैवी चोकर नेकलेस और हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हैं, जो लुक को ट्रेडिशनल टच दे रही हैं. उन्होंने अपने बाल वेवी रखे हैं और उनकी प्यारी मुस्कान इस लुक को और भी फ्रेश बना रही है. यह लुक किसी भी दिन के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है.
सुंबुल इस लुक में सिल्वर रंग की सीक्विन साड़ी में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. पूरी साड़ी और उनका स्ट्रैपी ब्लाउज सीक्वेंस का है, जिससे उन्हें पार्टी-रेडी लुक मिल रहा है. ब्लाउज की स्लीव्स पर लगे फेदर की डिजाइन इसे और स्टाइलिश बना रही है. सुंबुल ने अपने बाल हाई पोनीटेल में बांधे हैं. एक्सेसरीज में उन्होंने लंबे डैंगलर इयररिंग्स और एक पतला ब्रेसलेट पहना है.
सुंबुल इस लुक में सफेद रंग के गाउन में हैं. यह स्ट्रैपलेस गाउन है, जिसका ऊपरी हिस्सा रफल्स और बीच में खूबसूरत कढ़ाई वाले डिजाइन है. गाउन का निचला हिस्सा सैटिन फैब्रिक का है, जिसमें हल्की प्लीट्स हैं और यह स्लिम फिट स्टाइल में है. सुंबुल ने अपने बालों को वेवी रखते हुए खुले छोड़ा है, जो उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है. एक्सेसरीज में उन्होंने लंबे ईयररिंग्स और सिल्वर ब्रेसलेट पहना है. यह लुक रेड कार्पेट या किसी ग्रैंड इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट.
इस लुक में सुंबुल ने काले रंग की नेट की साड़ी पहनी हैं. साड़ी के बॉर्डर पर सीक्वेंस का काम है, जो इसे ग्लैमरस पार्टी लुक दे रहा है. उन्होंने इसे स्लीक ब्लैक स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ पहना है, जिसकी डीप नेकलाइन उनके लुक को स्टाइलिश बनाती है. सुंबुल ने अपने बाल शॉर्ट और हल्के वेवी रखे हैं. एक्सेसरीज में उन्होंने लॉन्ग डैंगलर ईयररिंग्स और गोल्डन ब्रेसलेट पहना है. उनका मेकअप सटल है लेकिन आई-मेकअप डार्क है.
सुंबुल इस लुक में एक मॉडर्न और बॉस-लेडी अंदाज में नजर आ रही हैं. उन्होंने गहरे नीले रंग का फॉर्मल पैंटसूट पहना है, जो उन पर बेहद फिट और स्टाइलिश लग रहा है. उनके बालों को वेवी और शॉर्ट बॉब स्टाइल में रखा गया है. मेकअप में उन्होंने डार्क आई-मेकअप और डार्क लिपस्टिक लगाई है. एक्सेसरीज में उन्होंने गोल्डन चूड़ियाँ और रिंग पहनी हैं. उन्होंने नीले रंग की हील्स से अपने आउटफिट को पूरा किया है.
इस लुक में सुंबुल ने पीच रंग की फूलों वाली एम्ब्रॉयडरी ड्रेस में बहुत ग्लैमरस लग रही हैं. यह एक बॉडीकॉन गाउन है, जिसमें गुलाबी और हरे रंग के 3डी फूलों का बारीक काम है. ड्रेस हाई-नेक है और स्लीव्स कोहनी तक हैं. उन्होंने अपने बालों को पीछे की ओर स्लीक करके स्टाइल किया है और मेकअप मिनिमल रखा है, जिससे सारा ध्यान ड्रेस पर जा रहा है. एक्सेसरीज़ में सिर्फ एक ब्रेस्लेट और छोटे इयररिंग्स हैं.
सुंबुल ने इस लुक में एक हल्के पीले रंग का फ्लेयर्ड सूट पहना है. उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और छोटे डैंगलर इयररिंग्स पहने हैं. यह लुक संपल और एलिगेंट लग रहा है.
इस तस्वीर में सुंबुल का लुक बेहद सॉफ्ट और ग्रेसफुल है. उन्होंने हल्के नीले रंग का एम्ब्रॉइडर्ड सूट पहना है, जिसे मैचिंग दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है. सिल्वर झुमके और हल्के वेव्स में खुले बाल उनके लुक को और भी निखार रहे हैं. उनका यह लुक ट्रेडिशनल होते हुए भी बहुत एलिगेंट और फ्रेश लग रहा है, जो किसी दिन के फंक्शन के लिए परफेक्ट है.
इस में सुंबुल का ट्रेडिशनल लुक बेहद कलरफुल है. उन्होंने मल्टीकलर मिरर-वर्क वाली नीली लहेंगा चोली पहनी है, जो गरबा या फेस्टिव मूड के लिए परफेक्ट लग रही है. खुले कर्ली बाल, मैचिंग ज्वेलरी और उनकी स्माईल इस पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना रही है.
इस लुक में सुंबुल ने मरून कलर का सिंपल कुर्ता-पैंट सेट पहना है, जिसे उन्होंने ब्लू दुपट्टे के साथ पेयर किया है. खुले बाल, हल्का मेकअप और स्ट्रैप सैंडल्स उनके लुक को और भी नेचुरल व ग्रेसफुल बना रहे हैं. यह लुक कॉलेज, ऑफिस या किसी कैजुअल आउटिंग के लिए परफेक्ट है — कंफर्टेबल, स्टाइलिश और एलीगेंट.
Published at : 17 Oct 2025 12:22 PM (IST)