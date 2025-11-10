हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिना खान से लेकर जेनिफर विंगेट तक, इन एक्ट्रेस की तरह पहनें ये ट्रेंडी नोजपिन

हिना खान से लेकर जेनिफर विंगेट तक, इन एक्ट्रेस की तरह पहनें ये ट्रेंडी नोजपिन

बॉलीवुड हो या टीवी एक्ट्रेसेस लड़कियां और महिलाएं उनके लुक को कॉपी करना खूब पसंद करती हैं. फिर चाहे वो मेकअप लुक हो या ड्रेसिंग सेंस या फिर नोज पिन हो या ईयर रिंग.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 06:01 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी एक्ट्रेसेस लड़कियां और महिलाएं उनके लुक को कॉपी करना खूब पसंद करती हैं. फिर चाहे वो मेकअप लुक हो या ड्रेसिंग सेंस या फिर नोज पिन हो या ईयर रिंग.

टीवी की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने वक्त-वक्त पर अपने लुक से लोगों को दीवाना बनाया है. उन्होंने जो कुछ भी पहना या जिस भी नए लुक अपनाया वो फैशन स्टेटमेंट बन गया

1/7
1/7

जेनिफर विंगेट तो कुछ भी पहनें वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है. एक्ट्रेस को इस शो में जोया के कैरेक्टर में देखा गया था. इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो नोज रिंग पहना करती थी. जेनिफर को नोज रिंग में काफी पसंद किया गया था.
जेनिफर विंगेट तो कुछ भी पहनें वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है. एक्ट्रेस को इस शो में जोया के कैरेक्टर में देखा गया था. इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो नोज रिंग पहना करती थी. जेनिफर को नोज रिंग में काफी पसंद किया गया था.
2/7
2/7

रुबीना दिलैक ने शक्ति सीरियल में नोज पिन पहना था. इस शो में वो बड़े-बडे़ नोजपिन पहना करती थीं. ऐसे में अगर आपको भी अपने नोज पिन पसंद है तो रुबीना के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
रुबीना दिलैक ने शक्ति सीरियल में नोज पिन पहना था. इस शो में वो बड़े-बडे़ नोजपिन पहना करती थीं. ऐसे में अगर आपको भी अपने नोज पिन पसंद है तो रुबीना के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
3/7
3/7

अगर आप भी अपने लुक को थोड़ा बदलना चाहते हैं तो आमना शरीफ की तरह नोज रिंग पहन सकती हैं.
अगर आप भी अपने लुक को थोड़ा बदलना चाहते हैं तो आमना शरीफ की तरह नोज रिंग पहन सकती हैं.
4/7
4/7

अगर आप भी नोज पिन पहनना चाहती हैं. लेकिन, आपको बेहद ही छोटा और सिंपल नोज पिन पसंद है तो सुरभि चंदना के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
अगर आप भी नोज पिन पहनना चाहती हैं. लेकिन, आपको बेहद ही छोटा और सिंपल नोज पिन पसंद है तो सुरभि चंदना के इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
5/7
5/7

अपने सिंपल लुक को अगर आप और निखारना चाहती हैं तो सुरभि ज्योति की तरह नोज रिंग पहन अपने स्टाइल को और निखार सकती हैं.
अपने सिंपल लुक को अगर आप और निखारना चाहती हैं तो सुरभि ज्योति की तरह नोज रिंग पहन अपने स्टाइल को और निखार सकती हैं.
6/7
6/7

दिव्यांका त्रिपाठी की तरफ तीन डायमंड वाले नोजपिन को पहन आप अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
दिव्यांका त्रिपाठी की तरफ तीन डायमंड वाले नोजपिन को पहन आप अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
7/7
7/7

अगर आपको सबसे हटके दिखना पसंद है तो हिना खान के कोमोलिका लुक वाले नोज रिंग को ट्राई कर सकती हैं.
अगर आपको सबसे हटके दिखना पसंद है तो हिना खान के कोमोलिका लुक वाले नोज रिंग को ट्राई कर सकती हैं.
Published at : 10 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Jennifer Winget Hina Kha Runbina Dilaik

टेलीविजन फोटो गैलरी

