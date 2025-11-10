एक्सप्लोरर
हिना खान से लेकर जेनिफर विंगेट तक, इन एक्ट्रेस की तरह पहनें ये ट्रेंडी नोजपिन
बॉलीवुड हो या टीवी एक्ट्रेसेस लड़कियां और महिलाएं उनके लुक को कॉपी करना खूब पसंद करती हैं. फिर चाहे वो मेकअप लुक हो या ड्रेसिंग सेंस या फिर नोज पिन हो या ईयर रिंग.
टीवी की कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने वक्त-वक्त पर अपने लुक से लोगों को दीवाना बनाया है. उन्होंने जो कुछ भी पहना या जिस भी नए लुक अपनाया वो फैशन स्टेटमेंट बन गया
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Nov 2025 06:01 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस से डिजाइनर बनीं रुबीना दिलैक, सास के दिए सलवार-सूट से बनाई साड़ी, फिर दिए दिलकश पोज
टेलीविजन
7 Photos
ब्रेकअप के बाद अंकित गुप्ता के दोस्त पर प्रियंका चाहर चौधरी ने तंज कसते हुए कही ये बात
टेलीविजन
7 Photos
किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं टीवी की 'अनुपमा'? 48 साल की उम्र में कितने करोड़ की हैं मालकिन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
Regional Cinema
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion