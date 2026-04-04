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पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं हिना खान, शेयर की मालदीव वेकेशन की खूबसूरत फोटोज
Hina Khan: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने मालदीव वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों अपने पति के साथ मालदीव वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर की है, जो अब काफी वायरल हो रही है.
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Published at : 04 Apr 2026 06:05 PM (IST)
Tags :Hina Khan
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प्रेम कुमारJournalist
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