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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं हिना खान, शेयर की मालदीव वेकेशन की खूबसूरत फोटोज

पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं हिना खान, शेयर की मालदीव वेकेशन की खूबसूरत फोटोज

Hina Khan: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने मालदीव वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Apr 2026 06:05 PM (IST)
Hina Khan: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने मालदीव वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों अपने पति के साथ मालदीव वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर की है, जो अब काफी वायरल हो रही है.

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हिना खान में हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर मालदीव वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
हिना खान में हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर मालदीव वेकेशन की कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
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एक फोटो में एक्ट्रेस बीच के किनारे झूले पर बैठी हुई पोज दे रही हैं.
एक फोटो में एक्ट्रेस बीच के किनारे झूले पर बैठी हुई पोज दे रही हैं.
Published at : 04 Apr 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Hina Khan

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