पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहीं हिना खान, शेयर की मालदीव वेकेशन की खूबसूरत फोटोज

ENT LIVE

Project Hail Mary review: शानदार sci-fi स्पेस कहानी जो दिमाग हिला दे

ENT LIVE

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस तूफान: 14 दिनों में 1501 करोड़, क्या तोड़ पाएगी बाहुबली 2 और दंगल का रिकॉर्ड?

ENT LIVE

Dhurandhar: ‘Ramayan’ Teaser पर संजय गुप्ता के “खोदा पहाड़” कमेंट से मचा बढ़ा विवाद!

ENT LIVE

Maamla Legal Hai 2 Review: Ravi Kishan की शानदार एक्टिंग, एक ही बारी में देखोगे सारे एपिसोड

ENT LIVE

Ramayan पर अब तक कितनी फिल्में-सीरियल बने Ramanand Sagar से Nitesh Tiwari तक सफर