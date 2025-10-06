हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमल्टीकलर लहंगे में हुस्न परी बनकर हिना खान ने दिखाई दिलकश अदाएं, पलभर में वायरल हुईं तस्वीरें

Hina Khan Latest Photos: एक्ट्रेस हिना खान एक बार फिर अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें एक्ट्रेस मल्टीकलर का लहंगा पहनकर दिलकश अदाएं दिखाती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 06 Oct 2025 09:44 PM (IST)
टीवी की बेबाक एक्ट्रेस हिना खान हर दिन अपने फैशन स्टाइल और लुक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. वहीं अब फेस्टिव सीजन में एक्ट्रस ट्रेडिशनल अवतार में इठलाती नजर आई. उनकी फोटोज तेजी से वायरल भी हो रही हैं.

हिना खान ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट ये कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
इन तस्वीरों में हिना खान मल्टीकलर का एक हैवी लंहगा पहनकर कैमरे के लिए अलग-अलग पोज देती हुई दिखाई दी.
हिना खान ने अपना ये रॉयल लुक गले में कुंदन के बड़े से नेकलेस, कर्ली हेयरस्टाइल और उसमें गुलाब लगाकर पूरा किया है.
हिना खान का ये डीपनेक ब्लाउज और ग्लोसी मेकअप उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. फैंस एक्ट्रेस को इस लुक में देखकर अपना होश खो बैठे हैं.
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘शादी वाली फीलिंग..’ हिना की तस्वीरों पर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
हिना खान इन दिनों टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ नजर आ रही हैं.
हाल ही में शो में टीवी की आनंदी यानि अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी से शादी की है. हिना का ये लुक उनकी शादी के फंक्शन का ही है.
Published at : 06 Oct 2025 09:44 PM (IST)
Hina Khan TV News

Photo Gallery

