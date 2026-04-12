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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनव्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में हिना खान ने ढाया कहर, एक्ट्रेस की कातिल अदाओं पर फिदा हुए फैंस

व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में हिना खान ने ढाया कहर, एक्ट्रेस की कातिल अदाओं पर फिदा हुए फैंस

Hina Khan Photos: हिना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस की दीवाना बना दिया है. एक्ट्रेस के ये नया लुक फैंस की काफी पसंद आ रहा है. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Apr 2026 05:42 PM (IST)
Hina Khan Photos: हिना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस की दीवाना बना दिया है. एक्ट्रेस के ये नया लुक फैंस की काफी पसंद आ रहा है. आइए देखते हैं उनकी ये फोटोज.

हिना खान आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस की दीवाना बना दिया है. एक्ट्रेस व्हाइट की ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही हैं.

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हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
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उनका ये न्यू लुक फैंस के बीच काफी चर्चा में हैं. फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की मरमेड बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं.
उनका ये न्यू लुक फैंस के बीच काफी चर्चा में हैं. फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की मरमेड बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं.
Published at : 12 Apr 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
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