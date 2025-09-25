हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां

हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां

Hina Khan Latest Post: हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें उनका फ्यूशन आउटफिट सभी का ध्यान खींच रहा है. तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 05:07 PM (IST)
Hina Khan Latest Post: हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें उनका फ्यूशन आउटफिट सभी का ध्यान खींच रहा है. तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर ही वो अपने अलग-अलग फोटोशूट से फैंस को इंप्रेस करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हैंडल कुछ तस्वीरें पोस्ट की जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.

1/7
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट के सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अपने इस स्टाइलिश आउटफिट से एक्ट्रेस फैंस को मुरीद बना रही हैं.
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट के सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अपने इस स्टाइलिश आउटफिट से एक्ट्रेस फैंस को मुरीद बना रही हैं.
2/7
एक बार फिर उन्होंने स्टाइल और फैशन का प्रमाण सभी को दिया है और अपनी बेस्ट पिक्चर्स से लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. इन वायरल तस्वीरों में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
एक बार फिर उन्होंने स्टाइल और फैशन का प्रमाण सभी को दिया है और अपनी बेस्ट पिक्चर्स से लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. इन वायरल तस्वीरों में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
3/7
वायरल फोटोज में आप देख सकते हैं कि हिना ने फ्यूशन वेयर कैरी किया है. उन्होंने अपने रेड डिजाइनर ब्लाउज को डिजाइनर रैप्ड स्टाइल ग्रीन स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है. ब्लाउज और स्कर्ट में शानदार एंब्रॉयडरी है जो उनके लुक को और भी निखार रहा है.
वायरल फोटोज में आप देख सकते हैं कि हिना ने फ्यूशन वेयर कैरी किया है. उन्होंने अपने रेड डिजाइनर ब्लाउज को डिजाइनर रैप्ड स्टाइल ग्रीन स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है. ब्लाउज और स्कर्ट में शानदार एंब्रॉयडरी है जो उनके लुक को और भी निखार रहा है.
4/7
इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्कर्ट के मैचिंग कलर का स्टाइलिश श्रग भी पेयर किया. इस श्रृग में जरी के ऊपर बारीक कारीगरी की गई है. ओवरऑल हसीना का ये आउटफिट सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश है. वाकई एक बार फिर हिना खान ने अपनी खूबसूरती से सभी को घायल किया है.
इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्कर्ट के मैचिंग कलर का स्टाइलिश श्रग भी पेयर किया. इस श्रृग में जरी के ऊपर बारीक कारीगरी की गई है. ओवरऑल हसीना का ये आउटफिट सबसे अलग और सबसे स्टाइलिश है. वाकई एक बार फिर हिना खान ने अपनी खूबसूरती से सभी को घायल किया है.
5/7
आउटफिट के साथ हसीना ने स्टाइलिश ज्वेलरी भी पेयर किया है. मांगटिका, स्टाइलिश इयररिंग्स और हेवी मेकअप में हिना खान का ये लुक देख आप उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.
आउटफिट के साथ हसीना ने स्टाइलिश ज्वेलरी भी पेयर किया है. मांगटिका, स्टाइलिश इयररिंग्स और हेवी मेकअप में हिना खान का ये लुक देख आप उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे.
6/7
इसके साथ ही एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट रिंग और ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स कैरी किया है जो उनके ओवरऑल लुक को निखार रहा है. अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए हिना खान ने बैकग्राउंड में शहनाज गिल का नया गाना खांड लगदी एड किया है.
इसके साथ ही एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट रिंग और ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स कैरी किया है जो उनके ओवरऑल लुक को निखार रहा है. अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए हिना खान ने बैकग्राउंड में शहनाज गिल का नया गाना खांड लगदी एड किया है.
7/7
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'कसौटी जिंदगी की 2' जैसे शो में शानदार एक्टिंग करने के बाद इन दिनों हिना खान पति पत्नी और पंगा में अपने हसबैंड रॉकी जायसवाल के साथ धूम मचा रही हैं.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'कसौटी जिंदगी की 2' जैसे शो में शानदार एक्टिंग करने के बाद इन दिनों हिना खान पति पत्नी और पंगा में अपने हसबैंड रॉकी जायसवाल के साथ धूम मचा रही हैं.
Published at : 25 Sep 2025 05:07 PM (IST)
Hina Khan Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

