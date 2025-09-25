एक्सप्लोरर
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
Hina Khan Latest Post: हिना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें उनका फ्यूशन आउटफिट सभी का ध्यान खींच रहा है. तस्वीरों में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर ही वो अपने अलग-अलग फोटोशूट से फैंस को इंप्रेस करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हैंडल कुछ तस्वीरें पोस्ट की जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Sep 2025 05:07 PM (IST)
Tags :Hina Khan Pati Patni Aur Panga
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
टेलीविजन
10 Photos
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की 'अक्षरा' है रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस, देखें प्रणाली राठौड़ की 10 तस्वीरें
टेलीविजन
11 Photos
अविका-मिलिंद की हल्दी सेरेमनी में खूब हुी मस्ती, TRP बढ़ाने के लिए पहुंची 'नागिन' भी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वोलोदिमिर जेलेंस्की का बड़ा बयान, 'रूस संग जंग खत्म होते ही छोड़ दूंगा राष्ट्रपति पद'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की निकलेगी हेकड़ी, BCCI ने चली बड़ी चाल; पाकिस्तान की लगेगी 'वाट'
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion