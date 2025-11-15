हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ब्राउन शर्ट, गले में टाई और सितारों वाली स्कर्ट, हिना खान ने गॉर्जियस लुक में दिए ऐसे-ऐसे पोज

Hina Khan Viral Pics: एक्ट्रेस हिना खान ने अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है. एक्ट्रेस ब्राउन शर्ट संग स्कर्ट पहन किलर पोज देती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 15 Nov 2025 08:44 PM (IST)
टीवी की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस हिना खान अपने ग्लैमरस अवतार को लेकर हर दिन सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कई किलर तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की. जो अपलोड होते ही वायरल होने लगी है.

हिना खान इन दिनों टीवी रिएलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ में नजर आ रही हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस को शानदार लुक में देखा जाता है.
शो के लुक से एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर करती हैं. जिनपर फैंस खूब प्यार बरसाते हैं.
इन लेटेस्ट तस्वीरों में हिना खान ब्राउन सिल्क शर्ट के साथ शिमरी मैचिंग स्कर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं.
हिना ने अपना लुक लंबे स्ट्रेट बालों, गले में टाई और सेटल मेकअप से पूरा किया है. हर तस्वीर में एक्ट्रेस किलर पोज देती दिखी.
बता दें कि हिना अपने काम के साथ इंस्टाग्राम पर भी खूब एक्टिव हैं. जहां एक्ट्रेस को 19 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
यही वजह है कि एक्ट्रेस की तस्वीरें अपलोड होते ही वायरल हो जाती हैं. इन फोटोज पर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
image पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने इसी साल लंबी डेटिंग के बाद बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी की थी.
Published at : 15 Nov 2025 08:44 PM (IST)
