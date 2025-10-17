एक्सप्लोरर
हिना खान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से कमाती हैं इतना, जितना कई लोग साल भर में नहीं कमा पाते
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली हिना खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी मेहनत के दम पर एक्ट्रेस ने खूब नाम कमाया है.
हिना खान इन दिनों अपने पति रॉकी जायसवाल के संग रिएलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं. शो में दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की जा रही है.
Published at : 17 Oct 2025 05:34 PM (IST)
