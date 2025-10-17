हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिना खान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से कमाती हैं इतना, जितना कई लोग साल भर में नहीं कमा पाते

हिना खान सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से कमाती हैं इतना, जितना कई लोग साल भर में नहीं कमा पाते

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली हिना खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी मेहनत के दम पर एक्ट्रेस ने खूब नाम कमाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 05:35 PM (IST)
हिना खान इन दिनों अपने पति रॉकी जायसवाल के संग रिएलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं. शो में दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की जा रही है.

हिना खान ने बेशक ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल तक काम किया. लेकिन, उस शो को छोड़ने के बाद काफी वक्त तक वो किसी दूसरे शो में नजर नहीं आईं.
फिर हिना को सलमान खान के शो बिग बॉस में देखा गया. यहीं से उनको लेकर लोगों का नजरिया बदला.
क्योंकि पहले तो उन्हें एक सुशील और संस्कारी बहू के रूप में ही फैंस जानते थे. लेकिन बिग बॉस में उनका अलग अंदाज देख हर कोई दंग रह गया.
इसके बाद हिना को कसौटी जिंदगी की और नागिन जैसे शोज में देखा गया. एक्ट्रेस ने इस बीच फिल्में कीं. साथ ही वेब सीरीज और शॉर्ट मूवीज में भी नजर आईं.
बता दें हिना काफी गैप पर अब शोज में दिखती हैं. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि एक्ट्रेस की कमाई कैसे होती है.
मालूम हो हिना के इंस्टाग्राम पर 19.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं. Siasat के अनुसार एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशनल पोस्ट शेयर करने के लिए 12 से 13 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
हिना के यूट्यूब पर 1.07 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. यूट्यूब के जरिए प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस इंस्टाग्राम से भी ज्यादा चार्ज करती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 05:34 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

