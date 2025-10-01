हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की संस्कारी बहू हिना खान की 10 ग्लैमरस फोटोज, अदाओं से करती हैं सबको कायल

टीवी की संस्कारी बहू हिना खान की 10 ग्लैमरस फोटोज, अदाओं से करती हैं सबको कायल

Hina Khan Glamorous Look: टीवी की संस्कारी बहू हिना खान अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइल से सबको दीवाना बना देती हैं. उनकी अदाओं और खूबसूरत तस्वीरों से फैन्स का दिल घायल हो जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Hina Khan Glamorous Look: टीवी की संस्कारी बहू हिना खान अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइल से सबको दीवाना बना देती हैं. उनकी अदाओं और खूबसूरत तस्वीरों से फैन्स का दिल घायल हो जाता है.

टीवी की संस्कारी बहू हिना खान अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं. उनकी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस भरी अदाएं फैंस को बेहद पसंद आती हैं. हिना खान की हर तस्वीर में उनका फैशनेबल लुक और अलग ही चार्म नजर आता है. उनकी ग्लैमरस फोटोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं और फैन्स का दिल जीत लेती हैं.

1/10
हिना खान इंडियन टेलीविजन की सबसे फेमस और पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं.
हिना खान इंडियन टेलीविजन की सबसे फेमस और पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं.
2/10
उनका जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुआ था. हिना शुरू से ही एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के दौरान मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली और इसके बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम बढ़ाया.
उनका जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुआ था. हिना शुरू से ही एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के दौरान मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली और इसके बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम बढ़ाया.
3/10
हिना खान को सबसे ज्यादा पहचान स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल “यह रिश्ता क्या कहलाता है” से मिली, जिसमें उन्होंने अक्षरा का रोल निभाया.
हिना खान को सबसे ज्यादा पहचान स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल “यह रिश्ता क्या कहलाता है” से मिली, जिसमें उन्होंने अक्षरा का रोल निभाया.
4/10
यह शो 2009 से लेकर कई सालों तक टीवी पर चला और इसने हिना खान को घर-घर में “संस्कारी बहू” के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल की.
यह शो 2009 से लेकर कई सालों तक टीवी पर चला और इसने हिना खान को घर-घर में “संस्कारी बहू” के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल की.
5/10
लेकिन हिना खान सिर्फ संस्कारी बहू तक सीमित नहीं रहीं. टीवी से लेकर रियलिटी शोज तक, हिना ने काम किया.“बिग बॉस 11” और “खतरों के खिलाड़ी” जैसे शोज में उनकी स्ट्रांग और ग्लैमरस पर्सनैलिटी ने उन्हें एक नई पहचान दी.
लेकिन हिना खान सिर्फ संस्कारी बहू तक सीमित नहीं रहीं. टीवी से लेकर रियलिटी शोज तक, हिना ने काम किया.“बिग बॉस 11” और “खतरों के खिलाड़ी” जैसे शोज में उनकी स्ट्रांग और ग्लैमरस पर्सनैलिटी ने उन्हें एक नई पहचान दी.
6/10
ग्लैमरस लुक की बात करें तो हिना खान फैशन और स्टाइल की दुनिया की भी बड़ी दीवा बन चुकी हैं.वह अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं. रेड कार्पेट इवेंट्स, अवॉर्ड शोज और सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें खूब वायरल होती रहती हैं.
ग्लैमरस लुक की बात करें तो हिना खान फैशन और स्टाइल की दुनिया की भी बड़ी दीवा बन चुकी हैं.वह अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं. रेड कार्पेट इवेंट्स, अवॉर्ड शोज और सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें खूब वायरल होती रहती हैं.
7/10
वेस्टर्न ड्रेस से लेकर इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक, हिना हर लुक को कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ कैरी करती हैं.
वेस्टर्न ड्रेस से लेकर इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक, हिना हर लुक को कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ कैरी करती हैं.
8/10
हिना खान ने टीवी से आगे बढ़कर फिल्मों और वेब सीरीज में भी कदम रखा. उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जहां उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया.
हिना खान ने टीवी से आगे बढ़कर फिल्मों और वेब सीरीज में भी कदम रखा. उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जहां उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया.
9/10
इसके अलावा वह कान्स फिल्म फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं. कान्स रेड कार्पेट पर उनका ग्लैमरस लुक फैन्स और फैशन एक्सपर्ट्स दोनों को बेहद पसंद आया.
इसके अलावा वह कान्स फिल्म फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं. कान्स रेड कार्पेट पर उनका ग्लैमरस लुक फैन्स और फैशन एक्सपर्ट्स दोनों को बेहद पसंद आया.
10/10
हिना की खूबसूरती, ग्लैमरस लुक और स्ट्रांग पर्सनैलिटी उन्हें आज की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक बनाती है.
हिना की खूबसूरती, ग्लैमरस लुक और स्ट्रांग पर्सनैलिटी उन्हें आज की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक बनाती है.
Published at : 01 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Khatron Ke Khiladi Hina Khan

Photo Gallery

