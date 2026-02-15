एक्सप्लोरर
शादी की सालगिरह पर गुरमीत ने देबिना को बताया अपनी ‘शक्ति’, रोमांटिक पोस्ट कर जीता फैंस का दिल
Wedding Anniversary: देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने 15 फरवरी को अपनी शादी की सालगिरह बड़े ही रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट की. इस खास मौके पर गुरमीत ने सोशल मीडिया पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है.
टीवी की दुनिया का एक ऐसा कपल जिसे देख कर आज भी लोग 'परफेक्ट जोड़ी' कहते हैं वो है देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी. 15 फरवरी को जब दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की तो सोशल मीडिया पर प्यार की बारिश होने लगी. गुरमीत ने खास अंदाज में देबिना के लिए दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा और क्यूट तस्वीरें शेयर कीं.
Published at : 15 Feb 2026 02:50 PM (IST)
