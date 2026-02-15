शादी की सालगिरह पर गुरमीत ने देबिना को बताया अपनी ‘शक्ति’, रोमांटिक पोस्ट कर जीता फैंस का दिल

टीवी के सबसे प्यारे कपल्स में गिने जाने वाले देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी ने 15 फरवरी को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बड़े ही खास अंदाज में सेलिब्रेट की है. इस खास मौके पर गुरमीत ने सोशल मीडिया पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं और ऐसा कैप्शन लिखा कि फैंस का दिल पिघल गया.