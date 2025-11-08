एक्सप्लोरर
बेटी दिविशा के बर्थडे पर गुरमीत-देबिना ने रखी ग्रैंड पार्टी, पैपराजी संग काटा केक, ये सेलेब्स भी हुए जश्न में शामिल
Gurmeet Daughter Birthday: गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी 8 नवंबर को अपनी बेटी दिविशा का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में कपल ने एक ग्रैंड पार्टी रखी. जिसमें कई सेलेब्स पहुंचे.
गुरमीत चौधरी और देबीना बेनर्जी ने अपनी बेटी दिविशा के बर्थडे पर एक शानदार पार्टी रखी. इस पार्टी की कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. जिसमें कपल के अलावा छोटे पर्दे के कई सितारे भी नजर आ रहे हैं. नीचे देखिए तस्वीरें कौन-कौन इस जश्न में हुआ शामिल.
Published at : 08 Nov 2025 07:24 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
