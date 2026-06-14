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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' की संस्कारी बहू ने कातिल अदाओं से गिराई बिजलियां, बिकिनी में दिखा किलर लुक, देखें तस्वीरें

'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' की संस्कारी बहू ने कातिल अदाओं से गिराई बिजलियां, बिकिनी में दिखा किलर लुक, देखें तस्वीरें

टीवी शो ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ में गुड्डन का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कनिका मान अब काफी ग्लैमरस हो गई हैं. हाल ही में उन्होंने बिकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jun 2026 04:58 PM (IST)
टीवी शो ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ में गुड्डन का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कनिका मान अब काफी ग्लैमरस हो गई हैं. हाल ही में उन्होंने बिकिनी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

टीवी शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा ' में सादगी भरे अंदाज से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कनिका मान अब अपने ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं . शो में जहां वो पारिवारिक और संस्कारी किरदार में नजर आई थीं, वहीं रियल लाइफ में वो काफी स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आती हैं.

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शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' में कनिका मान ने गुड्डन का रोल प्ले किया था. शो में वो तीन बहुओं की सास बनीं थी.
शो 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' में कनिका मान ने गुड्डन का रोल प्ले किया था. शो में वो तीन बहुओं की सास बनीं थी.
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शो में उनके सादगी भरे अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था. वहीं अब एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस अवतार से सबको दीवाना बनाती नजर आती हैं.
शो में उनके सादगी भरे अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था. वहीं अब एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस अवतार से सबको दीवाना बनाती नजर आती हैं.
Published at : 14 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Kanika Mann

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