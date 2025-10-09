हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!

टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!

जी टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वालीं कनिका मान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 07:03 PM (IST)
जी टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वालीं कनिका मान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं.

कनिका मान जब 20 साल की थीं तब उन्होंने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में काम किया था. इस शो में उन्होंने तीन बहुओं की सास का किरदार निभाया था.

1/10
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में तीन बहुएं मिलकर अपने 40 साल के ससुर के लिए बहू ढूंढती हैं और 20 साल की गुड्डन से अपनी सहूलियत के लिए शादी करवा देती हैं.
गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में तीन बहुएं मिलकर अपने 40 साल के ससुर के लिए बहू ढूंढती हैं और 20 साल की गुड्डन से अपनी सहूलियत के लिए शादी करवा देती हैं.
2/10
ऐसे कनिका मान भारत की सबसे कम उम्र की ऑन स्क्रीन सास बन गईं.ये शो 2021 में खत्म हो गया, लेकिन वो घर-घर में पॉपुलर हो गईं.
ऐसे कनिका मान भारत की सबसे कम उम्र की ऑन स्क्रीन सास बन गईं.ये शो 2021 में खत्म हो गया, लेकिन वो घर-घर में पॉपुलर हो गईं.
3/10
कनिका ने इसके बाद कई शोज और वेब सीरीज में काम किया. फैंस तो एक्ट्रेस की तुलसा आलिया भट्ट से भी करते हैं.उन्हें टीवी की आलिया भट्ट कहा जाता है.
कनिका ने इसके बाद कई शोज और वेब सीरीज में काम किया. फैंस तो एक्ट्रेस की तुलसा आलिया भट्ट से भी करते हैं.उन्हें टीवी की आलिया भट्ट कहा जाता है.
4/10
ये कहना गलत नहीं होगा कि कनिका के फीचर्स काफी हद तक आलिया भट्ट से मिलता है. एक झलक में तो कई लोग उन्हें आलिया ही समझ लेते हैं.
ये कहना गलत नहीं होगा कि कनिका के फीचर्स काफी हद तक आलिया भट्ट से मिलता है. एक झलक में तो कई लोग उन्हें आलिया ही समझ लेते हैं.
5/10
कनिका का जन्म 7 अक्तूबर 1993 में हरियाणा में हुआ था. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है.
कनिका का जन्म 7 अक्तूबर 1993 में हरियाणा में हुआ था. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की है.
6/10
मॉडलिंग से कनिका ने करियर की शुरुआत की थी. 2015 में एक्ट्रेस ने मिस कॉन्टिनेंटल का खिताब अपने नाम किया था.
मॉडलिंग से कनिका ने करियर की शुरुआत की थी. 2015 में एक्ट्रेस ने मिस कॉन्टिनेंटल का खिताब अपने नाम किया था.
7/10
कनिका को खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करते हुए भी देखा जा चुका है. हाल ही में एक्ट्रेस वेब सीरीज फ्लाइट अटेंडेंट में नजर आई थीं.
कनिका को खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करते हुए भी देखा जा चुका है. हाल ही में एक्ट्रेस वेब सीरीज फ्लाइट अटेंडेंट में नजर आई थीं.
8/10
कनिका इन दिनों पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही हैं. कई पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में उन्हें देखा जा चुका है.
कनिका इन दिनों पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही हैं. कई पंजाबी फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में उन्हें देखा जा चुका है.
9/10
कनिका मान अब पहले से ज्यादा ग्लैमरस और सिजलिंग हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनका स्टाइल और स्वैग चर्चा में रहता है.
कनिका मान अब पहले से ज्यादा ग्लैमरस और सिजलिंग हो चुकी हैं. सोशल मीडिया पर उनका स्टाइल और स्वैग चर्चा में रहता है.
10/10
कनिका मान के इंस्टाग्राम पर 7.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
कनिका मान के इंस्टाग्राम पर 7.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 07:03 PM (IST)
'Guddan Tumse Na Ho Paayega' Kaneekaa Mann

Photo Gallery

Embed widget