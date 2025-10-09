एक्सप्लोरर
टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!
जी टीवी के पॉपुलर शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में गुड्डन की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वालीं कनिका मान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं.
कनिका मान जब 20 साल की थीं तब उन्होंने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में काम किया था. इस शो में उन्होंने तीन बहुओं की सास का किरदार निभाया था.
Published at : 09 Oct 2025 07:03 PM (IST)
टीवी की 'गुड्डन' हो गई हैं बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हर एक अंदाज
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें की शेयर, दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म
करवा चौथ 2025 पर टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, देखें तस्वीरें
