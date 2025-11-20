एक्सप्लोरर
'गुम है किसी के प्यार में' की सवी की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमर, जाह्नवी और अनन्या को देती हैं कड़ी टक्कर
'गुम है किसी के प्यार में' शो में सवी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली भाविका शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है.
भाविका शर्मा इन दिनों टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अपने पोस्ट के जरिए फैंस को खूब के बारे में अपडेट देती रहती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Nov 2025 06:43 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'गुम है किसी के प्यार में' की सवी हैं बेहग ग्लैमरस, इन 7 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा
टेलीविजन
7 Photos
'ये रिश्ता...' की चिक्की जल्द बनेगी मोदी परिवार की बहू, सगाई के बंधन में बंधी एक्ट्रेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में SIA की कार्रवाई, अंग्रेजी अखबार के ऑफिस पर छापा, AK47 के कारतूस बरामद
इंडिया
पांच MLA जीते पर नीतीश कैबिनेट में किसी को नहीं मिली जगह, तब भी खुश क्यों हैं मांझी
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion