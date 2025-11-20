हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'गुम है किसी के प्यार में' की सवी की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमर, जाह्नवी और अनन्या को देती हैं कड़ी टक्कर

'गुम है किसी के प्यार में' की सवी की 7 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमर, जाह्नवी और अनन्या को देती हैं कड़ी टक्कर

'गुम है किसी के प्यार में' शो में सवी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली भाविका शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 06:43 PM (IST)
'गुम है किसी के प्यार में' शो में सवी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली भाविका शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है.

भाविका शर्मा इन दिनों टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अपने पोस्ट के जरिए फैंस को खूब के बारे में अपडेट देती रहती हैं.

1/7
भाविका शर्मा रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. इसका अंदाजा आप उनकी इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं.
भाविका शर्मा रियल लाइफ में बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. इसका अंदाजा आप उनकी इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं.
2/7
इंडियन हो या वेस्टर्न वो हर आउटफिट को बेहद ही ग्रेसफुली कैरी करती हैं और अपने लुक में चार चांद लगा देती हैं.
इंडियन हो या वेस्टर्न वो हर आउटफिट को बेहद ही ग्रेसफुली कैरी करती हैं और अपने लुक में चार चांद लगा देती हैं.
3/7
भविका अक्सर इंस्टाग्राम पर बिकिनी में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का परफेक्ट कर्वी फिगर देखने को मिलता है.
भविका अक्सर इंस्टाग्राम पर बिकिनी में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का परफेक्ट कर्वी फिगर देखने को मिलता है.
4/7
भाविका शर्मा रियल लाइफ में बेहद ही फिटनेस फ्रिक हैं. वो खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट और योगा करने के साथ-साथ अपने खान पान का जरूर ध्यान रखती हैं.
भाविका शर्मा रियल लाइफ में बेहद ही फिटनेस फ्रिक हैं. वो खुद को फिट रखने के लिए वर्कआउट और योगा करने के साथ-साथ अपने खान पान का जरूर ध्यान रखती हैं.
5/7
भाविका शर्मा उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने सिजलिंग लुक के लिए भी जानी जाती हैं.
भाविका शर्मा उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपने सिजलिंग लुक के लिए भी जानी जाती हैं.
6/7
भाविका शर्मा के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं.
भाविका शर्मा के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं.
7/7
भविका शर्मा को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने वाली हैं. ऐसे में एक्ट्रेस के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है.
भविका शर्मा को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने वाली हैं. ऐसे में एक्ट्रेस के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है.
Published at : 20 Nov 2025 06:43 PM (IST)
Tags :
Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Bhavika Sharma

टेलीविजन फोटो गैलरी

