'तुलसी 2' की 10 तस्वीरें, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में स्मृति ईरानी को किया था रिप्लेस, 51 की उम्र में दिखती हैं 24 की
क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 अब टीवी पर प्रसारित हो रहा है. इस बीच शो के पहले कलाकारों की भी खूब चर्चा हो रही है. एक वक्त था जब शो में तुलसी तक रिप्लेस हो गई थीं.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हमेशा से स्मृति ईरानी ने ही तुलसी की भूमिका निभाई है. लेकिन, बीच में कुछ वक्त के लिए उन्हें गौतमी कपूर ने रिप्लेस किया था.
Published at : 23 Sep 2025 08:36 PM (IST)
