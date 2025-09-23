हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुलसी 2' की 10 तस्वीरें, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में स्मृति ईरानी को किया था रिप्लेस, 51 की उम्र में दिखती हैं 24 की

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 अब टीवी पर प्रसारित हो रहा है. इस बीच शो के पहले कलाकारों की भी खूब चर्चा हो रही है. एक वक्त था जब शो में तुलसी तक रिप्लेस हो गई थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 08:36 PM (IST)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हमेशा से स्मृति ईरानी ने ही तुलसी की भूमिका निभाई है. लेकिन, बीच में कुछ वक्त के लिए उन्हें गौतमी कपूर ने रिप्लेस किया था.

1/11
गौतमी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उस वक्त को याद किया जब उन्होंने स्मृति को शो में रिप्लेस किया था. उन्हें खुद एकता कपूर ने ये शो ऑफर किया था.
2/11
बता दें वो शो में करीब एक साल तक तुलसी के रोल में नजर आई थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि उनसे दर्शक काफी नाराज हो गए थे और उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी.
3/11
गौतमी ने कहा कि ये सब तो प्रोफेशन का हिस्सा है. एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो शो के लिए पहले सीन को शूट कर रही थीं तो कांप रही थीं.
4/11
लेकिन उनसे एकता कपूर ने कहा कि आप अपना काम करो. इसी भरोसे के साथ गौतमी ने तुलसी की भूमिका निभाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा.
5/11
गौतमी ने जब तुलसी की भूमिका निभाई थीं, तब वो एक साल की बेटी की मां थीं. एकता कपूर ने उन्हें इस दौरान काफी सपोर्ट किया था.
6/11
एकता कपूर उनके लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे की ही शिफ्ट रखा करती थीं, जिससे वो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बना पाएं.
7/11
बता दें गौतमी कपूर ने टीवी और बॉलीवुड एक्टर राम कपूर के संग शादी की है. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं
8/11
गौतमी कपूर 51 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, इस उम्र में भी वो बेहद फिटऔर ग्लैमरस नजर आती हैं.
9/11
ये कहना गलत नहीं होगा कि गौतमी की फिटनेस के आगे न्यूकमर्स भी फेल हैं.
10/11
गौतमी कपूर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस के 164 K फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
11/11
गौतमी फिलहाल छोटे पर्दे से गायब हैं. अब वो ओटीटी पर ज्यादा एक्टिव हैं और एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं.
Published at : 23 Sep 2025 08:36 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

ENT LIVE
Embed widget