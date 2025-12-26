एक्सप्लोरर
गौहर खान-जैद दरबार की लव स्टोरी है बेहद क्यूट, दो बच्चों के बन चुके हैं पेरेंट्स
Gauahar Khan-Zaid Darbar Love Story: गौहर खान और जैद दरबार लवेबल कपल्स में से एक हैं. सोशल मीडिया पर फैंस दोनों की खूब तारीफ करते नजर आते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी के बारे में .
टीवी एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार में हाल ही में 25 को दिसंबर को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. दोनों की शादी की 5 साल पूरे हो गए हैं और आज इस कपल के दो क्यूट बच्चे भी हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात.
Published at : 26 Dec 2025 02:20 PM (IST)
