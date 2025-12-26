हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगौहर खान-जैद दरबार की लव स्टोरी है बेहद क्यूट, दो बच्चों के बन चुके हैं पेरेंट्स

गौहर खान-जैद दरबार की लव स्टोरी है बेहद क्यूट, दो बच्चों के बन चुके हैं पेरेंट्स

Gauahar Khan-Zaid Darbar Love Story: गौहर खान और जैद दरबार लवेबल कपल्स में से एक हैं. सोशल मीडिया पर फैंस दोनों की खूब तारीफ करते नजर आते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी के बारे में .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Gauahar Khan-Zaid Darbar Love Story: गौहर खान और जैद दरबार लवेबल कपल्स में से एक हैं. सोशल मीडिया पर फैंस दोनों की खूब तारीफ करते नजर आते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी के बारे में .

टीवी एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार में हाल ही में 25 को दिसंबर को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. दोनों की शादी की 5 साल पूरे हो गए हैं और आज इस कपल के दो क्यूट बच्चे भी हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात.

1/7
टीवी एक्ट्रेस गौहर खान की मुलाकात कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैद दरबार से पहली बार 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई थी.
टीवी एक्ट्रेस गौहर खान की मुलाकात कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैद दरबार से पहली बार 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई थी.
2/7
उनकी पहली मुलाकात एक ग्रॉसरी शॉप पर हुई थी. इसके बाद ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई.
उनकी पहली मुलाकात एक ग्रॉसरी शॉप पर हुई थी. इसके बाद ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई.
Published at : 26 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
Zaid Darbar Gauahar Khan

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Defence Power 2026: भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
बिहार
Upendra Kushwaha: पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jaipur के Chomu में जहां Masjid के बाहर हुई पत्थरबाजी वहां सड़क पर बिखरे मिले पत्थर । Jaipur News
India Tax Reforms 2025 Explained | Middle Class को कितना फायदा? | Paisa Live
Jaipur के Chomu में Masjid से बरसाए पत्थर, पुलिस ने पकड़ा तो फिर खाने लगा कसम । Jaipur Violence
Unnao Rape Case में Senger को High Court से जमानत मिलने पर पीड़िता समेत कई लोगों ने किया प्रदर्शन
Jaipur के Chomu में Masjid से पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन । Jaipur Violence

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Defence Power 2026: भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
बिहार
Upendra Kushwaha: पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
टेलीविजन
2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
जनरल नॉलेज
Bangladesh Unrest: बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
यूटिलिटी
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
हेल्थ
Intestinal Infection: चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget