एक्सप्लोरर
गौहर खान की 10 तस्वीरें, हाल ही में बनी हैं दूसरी बार मां
Gauahar Khan 10 Photos: एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो दूसरी बार मां बनी हैं और अब पूरी तरह फैमिली टाइम एंजॉय कर रही हैं.
गौहर खान ने हाल ही में अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल दोबारा जीया है. एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनी हैं और इस वक्त अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही हैं. आइए देखते हैं गौहर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 15 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Tags :Gauahar Khan
टेलीविजन
