हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगौहर खान की 10 तस्वीरें, हाल ही में बनी हैं दूसरी बार मां

गौहर खान की 10 तस्वीरें, हाल ही में बनी हैं दूसरी बार मां

Gauahar Khan 10 Photos: एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो दूसरी बार मां बनी हैं और अब पूरी तरह फैमिली टाइम एंजॉय कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Gauahar Khan 10 Photos: एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो दूसरी बार मां बनी हैं और अब पूरी तरह फैमिली टाइम एंजॉय कर रही हैं.

गौहर खान ने हाल ही में अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल दोबारा जीया है. एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनी हैं और इस वक्त अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रही हैं. आइए देखते हैं गौहर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
गौहर खान टीवी कि जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं.
गौहर खान टीवी कि जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं.
2/10
गौहर ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी.
गौहर ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी.
3/10
गौहर कई हिंदी फिल्मों और टीवी शो में दिखाई दी हैं.
गौहर कई हिंदी फिल्मों और टीवी शो में दिखाई दी हैं.
4/10
जिनमें 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' और 'इशकजादे' शामिल हैं.
जिनमें 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' और 'इशकजादे' शामिल हैं.
5/10
गौहर 2013 में लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 7' की विनर भी रह चुकी हैं.
गौहर 2013 में लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 7' की विनर भी रह चुकी हैं.
6/10
एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होनें 25 दिसंबर 2020 में ज़ैद दरबार से शादी की.
एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होनें 25 दिसंबर 2020 में ज़ैद दरबार से शादी की.
7/10
और इस कपल के दो बच्चें हैं. गौहर मई 2023 में अपने पहले बेटे की मां बनीं.
और इस कपल के दो बच्चें हैं. गौहर मई 2023 में अपने पहले बेटे की मां बनीं.
8/10
उनके पहले बेटे का नाम जेहान है. और वो अभी 2 साल का हैं.
उनके पहले बेटे का नाम जेहान है. और वो अभी 2 साल का हैं.
9/10
गौहर अक्सर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती नजर आती हैं.
गौहर अक्सर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती नजर आती हैं.
10/10
बता दें कि हाल ही में गौहर दूसरी बार मां बनी हैं. सितंबर 2025 उन्होनें अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया. जिसका नाम फरवान है.
बता दें कि हाल ही में गौहर दूसरी बार मां बनी हैं. सितंबर 2025 उन्होनें अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया. जिसका नाम फरवान है.
Published at : 15 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Gauahar Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
इंडिया
Congress Candidates List: महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
दुनिया पर क्यों फोड़ा टैरिफ बम, क्यों हिला डाली अर्थव्यवस्था, ट्रंप ने कर दिया पूरा खुलासा?
इंडिया
Congress Candidates List: महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
यूटिलिटी
दिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त
दिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त
ट्रेंडिंग
बेटे की खुद की कंपनी, बेटी लंदन में! फिर भी वृद्धाश्रम छोड़ गई औलादें- रुला देगा बुजुर्ग महिला का वीडियो
बेटे की खुद की कंपनी, बेटी लंदन में! फिर भी वृद्धाश्रम छोड़ गई औलादें- रुला देगा बुजुर्ग महिला का वीडियो
हेल्थ
क्या है हाथ धोने का सही तरीका? 99% लोग करते हैं यह गलती
क्या है हाथ धोने का सही तरीका? 99% लोग करते हैं यह गलती
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget