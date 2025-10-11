हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'गंगा माई की बेटियां' की स्नेहा की 10 तस्वीरें, सीधी-साधी दिखने वाली इस हसीना के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं फेल

'गंगा माई की बेटियां' की स्नेहा की 10 तस्वीरें, सीधी-साधी दिखने वाली इस हसीना के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं फेल

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अमनदीप सिद्धू ने अब तक कई पॉपुलर शोज में काम किया है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है.इन दिनों वो गंगा माई की बेटियां में नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 05:05 PM (IST)
टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अमनदीप सिद्धू ने अब तक कई पॉपुलर शोज में काम किया है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है.इन दिनों वो गंगा माई की बेटियां में नजर आ रही हैं.

अमनदीप सिद्धू गंगा माई की बेटियां में बेहद ही सिंपल सी लड़की की भूमिका निभा रही हैं. लेकिन, रियल लाइफ में अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं.

1/12
अमनदीप सिद्धू ने अपने अभी तक के करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लोग कायल हैं. फैंस उनकी क्यूटनेस पर दिल हार बैठते हैं.
अमनदीप सिद्धू ने अपने अभी तक के करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लोग कायल हैं. फैंस उनकी क्यूटनेस पर दिल हार बैठते हैं.
2/12
2018 में अमनदीप सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत तंत्र सीरियल से की थी. इस शो में उन्हें कंचना की भूमिका में देखा गया था.
2018 में अमनदीप सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत तंत्र सीरियल से की थी. इस शो में उन्हें कंचना की भूमिका में देखा गया था.
3/12
इसी साल अमनदीप सिद्धू ने दिल इबादत नाम के म्यूजिक वीडियो में काम किया था. उसके बाद उन्हें सोनी टीवी के शो ये प्यार नहीं तो क्या है में देखा गया था.
इसी साल अमनदीप सिद्धू ने दिल इबादत नाम के म्यूजिक वीडियो में काम किया था. उसके बाद उन्हें सोनी टीवी के शो ये प्यार नहीं तो क्या है में देखा गया था.
4/12
अमनदीप को टीवी शो विश या अमृत:सितारा सीरियल में भी देखा गया था.करियर के शुरुआत में एक्ट्रेस को सिर्फ साइड रोल मिलते थे.
अमनदीप को टीवी शो विश या अमृत:सितारा सीरियल में भी देखा गया था.करियर के शुरुआत में एक्ट्रेस को सिर्फ साइड रोल मिलते थे.
5/12
कई टीवी शोज में साइड रोल करने के बाद अमनदीप को लगा कि अब उन्हें सिर्फ लीड रोल करना है.
कई टीवी शोज में साइड रोल करने के बाद अमनदीप को लगा कि अब उन्हें सिर्फ लीड रोल करना है.
6/12
अमनदीप ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो लीड रोल के लिए ऑडिशन देने जातीं तो उन्हें कभी कुछ तो कभी कुछ कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था.
अमनदीप ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो लीड रोल के लिए ऑडिशन देने जातीं तो उन्हें कभी कुछ तो कभी कुछ कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था.
7/12
एक्ट्रेस ने बताया कि कभी-कभी तो मेकर्स कहा करते थे कि तुम इस रोल के लिए बहुत छोटी हो या फिट नहीं बैठती.
एक्ट्रेस ने बताया कि कभी-कभी तो मेकर्स कहा करते थे कि तुम इस रोल के लिए बहुत छोटी हो या फिट नहीं बैठती.
8/12
अमनदीप सिद्दु ने बताया कि लीड रोल के चक्कर में उन्हें अच्छे -अच्छे साइड रोल मिला करते थे, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती थीं.
अमनदीप सिद्दु ने बताया कि लीड रोल के चक्कर में उन्हें अच्छे -अच्छे साइड रोल मिला करते थे, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती थीं.
9/12
अमनदीप ने बताया कि वो एक साल तक लीड रोल के चक्कर में बिना काम के घर पर ही बैठी रहीं.
अमनदीप ने बताया कि वो एक साल तक लीड रोल के चक्कर में बिना काम के घर पर ही बैठी रहीं.
10/12
इसी बीच कोरोना ने दस्तक दे दी थी. तो घर वालों से ना मिल पाने की वजह से और हताश हो गई. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने फिर मेडिटेशन शुरू किया.
इसी बीच कोरोना ने दस्तक दे दी थी. तो घर वालों से ना मिल पाने की वजह से और हताश हो गई. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने फिर मेडिटेशन शुरू किया.
11/12
उसके बाद एक्ट्रेस को तेरी मेरी इक जिंदड़ी में माही का रोल ऑफर हुआ. उस दौरान अमनदीप को लगा कि ये किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए बना था.
उसके बाद एक्ट्रेस को तेरी मेरी इक जिंदड़ी में माही का रोल ऑफर हुआ. उस दौरान अमनदीप को लगा कि ये किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए बना था.
12/12
अमनदीप वैसे तो दिल्ली की रहने वाली हैं. लेकिन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था था कि उन्हें दिल्ली की तुलना में मुंबई ज्यादा सेफ लगता है.
अमनदीप वैसे तो दिल्ली की रहने वाली हैं. लेकिन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था था कि उन्हें दिल्ली की तुलना में मुंबई ज्यादा सेफ लगता है.
Published at : 11 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Amandeep Sidhu Ganga Mai Ki Betiyan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Adani Defence पर $9 million Tax Evasion का आरोप – Missile Deals पर बवाल!| Paisa Live
Rare Earth पर China का Control, America का 130% Tariff वाला पलटवार!| Paisa Live
Bihar Election: चुनावी माहौल के बीच युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए Tejashwi Yadav | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
टेलीविजन
'अनुपमा' की माही की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में राही से भी ज्यादा हैं ग्लैमरस, ये रहा सबूत
'अनुपमा' की माही हैं बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये 10 तस्वीरें
दिल्ली NCR
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
हेल्थ
Coldrif Syrup Ban: दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
ट्रेंडिंग
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget