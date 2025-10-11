एक्सप्लोरर
'गंगा माई की बेटियां' की स्नेहा की 10 तस्वीरें, सीधी-साधी दिखने वाली इस हसीना के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं फेल
टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अमनदीप सिद्धू ने अब तक कई पॉपुलर शोज में काम किया है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है.इन दिनों वो गंगा माई की बेटियां में नजर आ रही हैं.
अमनदीप सिद्धू गंगा माई की बेटियां में बेहद ही सिंपल सी लड़की की भूमिका निभा रही हैं. लेकिन, रियल लाइफ में अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं.
Published at : 11 Oct 2025 05:05 PM (IST)
