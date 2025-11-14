हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकितनी पढ़ी-लिखी हैं फरहाना भट्ट ? बिग बॉस 19 में करती हैं जबरदस्त लड़ाई

कितनी पढ़ी-लिखी हैं फरहाना भट्ट ? बिग बॉस 19 में करती हैं जबरदस्त लड़ाई

Farhana Bhat Education: बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. इसी बीच आइए जानते है उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Farhana Bhat Education: बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं. इसी बीच आइए जानते है उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में.

बिग बॉस 19 में अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से लोगों का ध्यान खींचने वाली फरहाना भट इन दिनों खूब चर्चा में हैं. शो में उनका गेम भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. इसी बीच आइए जानते है कि आखिर कितनी पढ़ी लिखी हैं फरहाना भट्ट.

1/7
फरहाना भट्ट एक इंडियन एक्ट्रेस हैं. उनका जन्म जम्मू-कश्मीर में हुआ.
फरहाना भट्ट एक इंडियन एक्ट्रेस हैं. उनका जन्म जम्मू-कश्मीर में हुआ.
2/7
फरहाना ने श्रीनगर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. उन्होंने मुंबई से मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.
फरहाना ने श्रीनगर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है. उन्होंने मुंबई से मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.
3/7
इसके बाद उन्होंनें फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई हैं.
इसके बाद उन्होंनें फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाई हैं.
4/7
फरहाना ने 2016 में 'सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स' में सनी कौशल के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की.
फरहाना ने 2016 में 'सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स' में सनी कौशल के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की.
5/7
इसके अलावा एक्ट्रेस लैला मजनू फिल्म में भी नजर आई हैं.
इसके अलावा एक्ट्रेस लैला मजनू फिल्म में भी नजर आई हैं.
6/7
वहीं इन दिनों फरहाना बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं हैं.
वहीं इन दिनों फरहाना बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं हैं.
7/7
शो में उनका दमदार गेम दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.
शो में उनका दमदार गेम दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.
Published at : 14 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
Laila Majnu Farhana Bhat Sunshine Music Tours And Travels

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: पटना JDU ऑफिस पर बजा जीत का चुनावी शंखनाद | BJP | JDU | Nitish Kumar
Bihar Election 2025 Result: 243 सीटों पर तस्वीर साफ, बंपर जीत की ओर NDA...महागठबंधन का नहीं चला जादू
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव परिणामों में NDA का जलवा, क्या बोले जीतन राम मांझी?
Bihar Election 2025 Result: तारापुर से Samrat Chaudhary आगे, खिलेगा कमल? | NDA | ABP News | Breaking
Bihar Election 2025 Result:Siwan में Osama की सीट पर हो गया खेल । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
हेल्थ
Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget