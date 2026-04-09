फेसबुक से चाय की टपरी तक, रास्ते से उठाकर एकता कपूर ने इन 5 एक्टर्स को बनाया स्टार!

सोशल मीडिया पर एकता कपूर के एक इंटरव्यू की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वह बताती हैं कि उन्होंने कैसे करण कुंद्रा का फेसबुक पर अप्रोच किया था. प्रोड्यूसर कहती हैं, 'मैंने 2008 में फेसबुक चलाना शुरू किया था और एक एक्टर को वहीं देखा था. फिर उन्हें मैसेज किया था. वो करण कुंद्रा हैं, जा आज बड़े स्टार हैं.' करण ने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'कितनी मोहब्बत है' से साल 2009 में की थी.