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फेसबुक से चाय की टपरी तक, रास्ते से उठाकर एकता कपूर ने इन 5 एक्टर्स को बनाया स्टार!
प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने टीवी सीरियल्स और ओटीटी सीरीज के जरिए कई कलाकारों का करियर बनाया. ऐसे में इसमें कई एक्टर्स ऐसे भी रहे हैं, जिनके लिए वह किसी गॉड फादर से कम नहीं रहीं.
प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने करियर में कई टीवी सीरियल्स दिए हैं, जिससे ना केवल उनका बल्कि कई कलाकारों का करियर बन गया. आज वह टीवी जगत का ही नहीं बल्कि ओटीटी का भी जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन शोज दिए और नए कलाकारों को स्क्रीन पर मौका दिया. इसी की वजह से उन्हें उन कलाकारों का गॉड फादर भी कहा गया. चलिए बताते हैं उन सितारों के नाम, जिन्हें उन्होंने इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बना दिया. इसके बारे में उन्होंने खुद बताया है.
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Published at : 09 Apr 2026 04:56 PM (IST)
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