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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनफेसबुक से चाय की टपरी तक, रास्ते से उठाकर एकता कपूर ने इन 5 एक्टर्स को बनाया स्टार!

फेसबुक से चाय की टपरी तक, रास्ते से उठाकर एकता कपूर ने इन 5 एक्टर्स को बनाया स्टार!

प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने टीवी सीरियल्स और ओटीटी सीरीज के जरिए कई कलाकारों का करियर बनाया. ऐसे में इसमें कई एक्टर्स ऐसे भी रहे हैं, जिनके लिए वह किसी गॉड फादर से कम नहीं रहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Apr 2026 04:58 PM (IST)
प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने टीवी सीरियल्स और ओटीटी सीरीज के जरिए कई कलाकारों का करियर बनाया. ऐसे में इसमें कई एक्टर्स ऐसे भी रहे हैं, जिनके लिए वह किसी गॉड फादर से कम नहीं रहीं.

प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने करियर में कई टीवी सीरियल्स दिए हैं, जिससे ना केवल उनका बल्कि कई कलाकारों का करियर बन गया. आज वह टीवी जगत का ही नहीं बल्कि ओटीटी का भी जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन शोज दिए और नए कलाकारों को स्क्रीन पर मौका दिया. इसी की वजह से उन्हें उन कलाकारों का गॉड फादर भी कहा गया. चलिए बताते हैं उन सितारों के नाम, जिन्हें उन्होंने इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बना दिया. इसके बारे में उन्होंने खुद बताया है.

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सोशल मीडिया पर एकता कपूर के एक इंटरव्यू की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वह बताती हैं कि उन्होंने कैसे करण कुंद्रा का फेसबुक पर अप्रोच किया था. प्रोड्यूसर कहती हैं, 'मैंने 2008 में फेसबुक चलाना शुरू किया था और एक एक्टर को वहीं देखा था. फिर उन्हें मैसेज किया था. वो करण कुंद्रा हैं, जा आज बड़े स्टार हैं.' करण ने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'कितनी मोहब्बत है' से साल 2009 में की थी.
सोशल मीडिया पर एकता कपूर के एक इंटरव्यू की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वह बताती हैं कि उन्होंने कैसे करण कुंद्रा का फेसबुक पर अप्रोच किया था. प्रोड्यूसर कहती हैं, 'मैंने 2008 में फेसबुक चलाना शुरू किया था और एक एक्टर को वहीं देखा था. फिर उन्हें मैसेज किया था. वो करण कुंद्रा हैं, जा आज बड़े स्टार हैं.' करण ने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'कितनी मोहब्बत है' से साल 2009 में की थी.
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वहीं, वायरल वीडियो में एकता कपूर दूसरा नाम स्मृति ईरानी का लेती हैं और कहती हैं, 'उन्हें मैंने मेरे ऑफिस के बाहर देखा था वह जींस में आई थीं. मैंने उन्हें वहां से कास्ट किया था.' आपको बता दें कि स्मृति ईरानी आज भले ही बीजेपी की बड़ी नेता बन चुकी हैं लेकिन उन्हें एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से पॉपुलैरिटी मिली थी.
वहीं, वायरल वीडियो में एकता कपूर दूसरा नाम स्मृति ईरानी का लेती हैं और कहती हैं, 'उन्हें मैंने मेरे ऑफिस के बाहर देखा था वह जींस में आई थीं. मैंने उन्हें वहां से कास्ट किया था.' आपको बता दें कि स्मृति ईरानी आज भले ही बीजेपी की बड़ी नेता बन चुकी हैं लेकिन उन्हें एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से पॉपुलैरिटी मिली थी.
Published at : 09 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Sushant Singh Rajput Ekta Kapoor TRIPTI DIMRI

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