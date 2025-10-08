हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनस्लिट कट ड्रेस में इठलाईं क्रिस्टल डिसूजा, अबु धाबी से ऐसी-ऐसी तस्वीरें वायरल

स्लिट कट ड्रेस में इठलाईं क्रिस्टल डिसूजा, अबु धाबी से ऐसी-ऐसी तस्वीरें वायरल

Krystle D'Souza Abu Dhabi Trip: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा अबु धाबी में वेकेशन मना रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी दिलकश अदाओं ने सभी को घायल कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 11:04 PM (IST)
Krystle D'Souza Abu Dhabi Trip: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा अबु धाबी में वेकेशन मना रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी दिलकश अदाओं ने सभी को घायल कर दिया है.

क्रिस्टल डिसूजा हमेशा ही अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस को अपना दीवाना बना लेती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी अबु धाबी की ट्रिप की तस्वीरें शेयर कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

1/7
एक बार फिर क्रिस्टल डिसूजा ने अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है. अबु धाबी में अपना वेकेशन एंजॉय करते हुए हसीना ने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
एक बार फिर क्रिस्टल डिसूजा ने अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है. अबु धाबी में अपना वेकेशन एंजॉय करते हुए हसीना ने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
2/7
अदाकारा इन वायरल तस्वीरों में बला की हसीन लग रही हैं. उनकी ऐसी खूबसूरती देख लाजमी है कि कोई भी उनपर अपना दिल हार बैठे.
अदाकारा इन वायरल तस्वीरों में बला की हसीन लग रही हैं. उनकी ऐसी खूबसूरती देख लाजमी है कि कोई भी उनपर अपना दिल हार बैठे.
3/7
हसीना ने समुंदर किनारे अपने ग्रीन सेल्ट कट ड्रेस में अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. मिनटों में ही अभिनेत्री की ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और सभी क्रिस्टल की ऐसी खूबसूरती देख उनके मुरीद बन गए हैं.
हसीना ने समुंदर किनारे अपने ग्रीन सेल्ट कट ड्रेस में अलग–अलग पोज देते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं. मिनटों में ही अभिनेत्री की ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और सभी क्रिस्टल की ऐसी खूबसूरती देख उनके मुरीद बन गए हैं.
4/7
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रिप के दौरान उन्होंने काफी एंजॉय भी किया है. अबु धाबी में उन्होंने वॉटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाया है. उनका ये अवतार देख यूजर्स भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रिप के दौरान उन्होंने काफी एंजॉय भी किया है. अबु धाबी में उन्होंने वॉटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाया है. उनका ये अवतार देख यूजर्स भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
5/7
लाइफ जैकेट और सनग्लासेज लगाए हसीना बेहद क्लासी लग रही हैं. इन तस्वीरों से साफ है कि उनका वेकेशन काफी रोमांचक रहा है. फैंस उनके कॉन्फिडेंस और ग्रेस की तारीफ में पुल बांध रहे हैं.
लाइफ जैकेट और सनग्लासेज लगाए हसीना बेहद क्लासी लग रही हैं. इन तस्वीरों से साफ है कि उनका वेकेशन काफी रोमांचक रहा है. फैंस उनके कॉन्फिडेंस और ग्रेस की तारीफ में पुल बांध रहे हैं.
6/7
अपने इस स्टाइलिश आउटफिट के साथ हसीना ने स्टेटमेंट एक्सेसरीज कैरी किया है. मिनिमल मेकअप और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.
अपने इस स्टाइलिश आउटफिट के साथ हसीना ने स्टेटमेंट एक्सेसरीज कैरी किया है. मिनिमल मेकअप और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.
7/7
क्रिस्टल डिसूजा टीवी इंडस्ट्री की जानी–मानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक हजारों में मेरी बहना है शो से घर–घर अपनी पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने कई हिट सीरियल्स में काम किया लेकिन अब उन्हें टीवी पर कम ही देखा जाता है. 2024 में उन्होंने 'लाफ्टर शेफ्स' में बतौर गेस्ट देखा गया था.
क्रिस्टल डिसूजा टीवी इंडस्ट्री की जानी–मानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक हजारों में मेरी बहना है शो से घर–घर अपनी पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने कई हिट सीरियल्स में काम किया लेकिन अब उन्हें टीवी पर कम ही देखा जाता है. 2024 में उन्होंने 'लाफ्टर शेफ्स' में बतौर गेस्ट देखा गया था.
Published at : 08 Oct 2025 11:02 PM (IST)
Tags :
Krystle D'Souza Laughter Chefs Ek Hazaro Mein Meri Behena Hai

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
पंजाब
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Chirag Paswan को मिलेंगी कमजोर सीटें...Nitish Kumar ले रहे हैं बदला? Bihar
Sandeep Chaudhary: Congress को कम सीटें, RJD पर संतुलन बनाने का दबाव! Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: NDA में Seat Sharing पर मचा है बवाल, JDU को होगा नुकसान! Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर JDU का कड़ा रुख, गठबंधन में बढ़ी तकरार? Bihar Election 2025
Bihar Elections 2025: NDA में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच, 10 तारीख तक आएगी Candidate List?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
पंजाब
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
इंडिया
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
PM मोदी ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन का किया उद्घाटन, जानें स्टेशन, रूट और किराए के बारे में सबकुछ
क्रिकेट
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
ODI खेलने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 9 खिलाड़ी, लिस्ट में कप्तान गिल समेत कई बड़े खिलाड़ियों के नाम
भोजपुरी सिनेमा
'अबॉर्शन की दवा देते थे...', पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
पवन सिंह पर वाइफ ज्योति ने लगाए 5 बड़े आरोप, अक्षरा सिंह का नाम भी लिया
हेल्थ
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget