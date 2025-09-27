दुर्गा पूजा के लिए बेस्ट हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ के लुक, सुमोना की देखिए ये 10 तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदुर्गा पूजा के लिए बेस्ट हैं कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ के लुक, सुमोना की देखिए ये 10 तस्वीरें

Sumona Chakravarti ethnic Pics: कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती का एथनिक अंदाज दुर्गा पूजा के लिए परफेक्ट एग्जांपल है. साड़ी और एथनिक ज्वैलरी में उनका लुक खूबसूरती की झलक दिखाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 02:34 PM (IST)
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती का ट्रेडिशनल लुक दुर्गा पूजा के लिए एकदम परफेक्ट है. साड़ी और एथनिक ज्वैलरी में वह बेहद खूबसूरत और एलीगेंट लग रही हैं. उनका ये अंदाज सादगी के साथ-साथ ग्रेस का भी शानदार एग्जांपल है. फेस्टिव सीजन के लिए उनका ये लुक सभी के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है.

कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ, सुमोना चक्रवर्ती अपने खूबसूरत और एथनिक लुक्स की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं. दुर्गा पूजा जैसे खास त्योहार पर उनका ट्रेडिशनल अंदाज महिलाओं के लिए फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है.
सुमोना का स्टाइल सेंस काफी एलिगेंट और ग्रेसफुल है, जिसमें मॉडर्न टच के साथ-साथ ट्रेडिशनल लुक की झलक भी देखने को मिलती है.
दुर्गा पूजा में महिलाएं ज्यादातर साड़ी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और एथनिक आउटफिट्स पहनना पसंद करती हैं. सुमोना चक्रवर्ती का साड़ी लुक खासतौर पर इस मौके के लिए परफेक्ट माना जा सकता है.
उन्हें अक्सर सिल्क , कॉटन और बंगाली स्टाइल की साड़ियों में देखा जाता है, जो दुर्गा पूजा के कल्चरल वैल्यू से भी मैच खाती हैं .
सोशल मीडिया पर भी सुमोना चक्रवर्ती अपनी ट्रेडिशनल फोटोज शेयर करती रहती हैं, जिन्हें देखकर फैन्स उनके लुक को खूब पसंद करते हैं.
सुमोना चक्रवर्ती ने पर्पल साड़ी और गोल्डन प्रिंट के साथ सिंपल और खूबसूरत लुक कैरी किया है.
सुमोना चक्रवर्ती इस रेड विद व्हाइट बॉर्डर साड़ी में बेहद खूबसूरत लुक में नजर आ रहे हैं. वॉच और सिल्वर बैंगल्स के साथ उन्होंने इस लोक को पूरा किया है
सुमोना चक्रवर्ती इस येलो विथ ब्लैक प्रिंटेड साड़ी में काफी स्टाइलिश दिख रही है. उन्होंने वॉच और सिंपल ईयररिंग से अपने लोग को पूरा किया है.
कुल मिलाकर कहा जाए तो कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती का लुक दुर्गा पूजा के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
उनका सादगी और एलीगेंस से भरा ट्रेडिशनल अंदाज त्योहार के मौकों पर महिलाओं को स्टाइलिश और ग्रेसफुल दिखाने में मदद करता है. अगर आप दुर्गा पूजा में एक खास और एथनिक लुक चाहती हैं, तो सुमोना के स्टाइल को जरूर फॉलो कर सकती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 02:34 PM (IST)
Durga Puja Kapil Sharma Show Sumona Chakravarti

Photo Gallery

Embed widget