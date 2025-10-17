हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'दीया और बाती हम' की मीनाक्षी की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में संध्या बींदणी से चार कदम आगे है उनकी देवरानी

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'दीया और बाती हम' में मीनाक्षी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कनिका माहेश्वरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, अब वो काफी बदल चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 04:46 PM (IST)
'दीया और बाती हम' में संध्या बींदणी की देवरानी की भूमिका में नजर आने वाली कनिका माहेश्वरी अब काफी बदल चुकी हैं. वो वक्त के साथ हद से ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं.

'दीया और बाती हम'में ही नहीं बल्कि कनिका माहेश्वरी को तू सूरज मैं सांझ पिया जी में भी एक्टिंग का जलवा बिखेरते हुए देखा जा चुका है.बता दें कनिका के एक्सप्रेशन काफी शानदार होते हैं.
कनिका को संध्या बींदणी के कैरेक्टर में काफी पसंद किया गया था. क्योंकि शो में उनका कैरेक्टर वैसे तो नेगेटिव था, लेकिन उनकी कॉमेडी टाइमिंग शानदार थी.
कनिका ने अपने अभी तक के एक्टिंग करियर में कहानी घर-घर की, राजा की आएगी बारात, कभी आए ना जुदाई और विरासत जैसे शोज में काम किया है.
अपनी शानदार एक्टिंग के लिए कनिका 2012-13 में जी गोल्ड अवार्ड भी जीत चुकी हैं, जो अपने आप में ही बड़ी बात होती है.
फिलहाल कनिका किसी टीवी शो में नजर नहीं आती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं औऱ एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती हैं.
कनिका के इंस्टाग्राम पर गौर करें तो 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
कनिका माहेश्वरी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस ने अपना 17 किलो वजन कम कर लिया है.
आखिरी बार कनिका माहेश्वरी को टीवी शो दिल दिया गल्ला में देखा गया था. इस शो में वो निमृत की भूमिका में नजर आई थीं.
पर्सनल लाइफ पर गौर करें तो एक्ट्रेस ने 2012 में बिजनेसमान अंकुर घई संग सात फेरे लिए थे.
2015 में एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया था. बता दें कनिका मुंबई में रहती हैं और उनके पति काम के सिलसिले में दिल्ली में रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Embed widget