एक्सप्लोरर
'दीया और बाती हम' की मीनाक्षी की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में संध्या बींदणी से चार कदम आगे है उनकी देवरानी
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'दीया और बाती हम' में मीनाक्षी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कनिका माहेश्वरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, अब वो काफी बदल चुकी हैं.
'दीया और बाती हम' में संध्या बींदणी की देवरानी की भूमिका में नजर आने वाली कनिका माहेश्वरी अब काफी बदल चुकी हैं. वो वक्त के साथ हद से ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 17 Oct 2025 04:04 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
'दीया और बाती हम' की मीनाक्षी हैं बेहद ग्लैमरस, देखें संध्या की देवरानी की ये 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
अपनों से धोखा मिलने पर शोएब इब्राहिम का छलका दर्द, दीपिका कक्कड़ के पति ने कही ये बात
टेलीविजन
10 Photos
अर्जुन बिजलानी की पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी टीवी एक्ट्रेस से नहीं हैं कम
टेलीविजन
10 Photos
'अनुपमा' की मुक्कू हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें अनुज की बहन का जलवा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
'दीया और बाती हम' की मीनाक्षी हैं बेहद ग्लैमरस, देखें संध्या की देवरानी की ये 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
अपनों से धोखा मिलने पर शोएब इब्राहिम का छलका दर्द, दीपिका कक्कड़ के पति ने कही ये बात
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion