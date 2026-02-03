एक्सप्लोरर
रातोंरात कंगाल हो गया था दिया और बाती हम की संध्या बींदणी का परिवार, फिर यूं बदली किस्मत
'दिया और बाती हम' में संध्या बींदणी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दीपिका सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. दीपिका आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.
दीपिका सिंह बेशक आज लग्जरी लाइफ जीती हों. लेकिन, एक वक्त था जब उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था.
