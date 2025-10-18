एक्सप्लोरर
दिवाली पार्टी में पटाखा बनकर पहुंची आयशा खान, हैवी ड्रेस में लगीं बला की खूबसूरत
Ayesha Khan Photos: टीवी एक्ट्रेस आयशा खान जब भी कहीं जाती हैं तो अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर देती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक उनपर खूब जचता है.
टीवी कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी. इस पार्टी में एक्ट्रेस आयशा खान भी पहुंची थीं. आयशा ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Oct 2025 08:25 AM (IST)
Tags :Diwali Party Ayesha Khan
टेलीविजन
7 Photos
