दिवाली पार्टी में पटाखा बनकर पहुंची आयशा खान, हैवी ड्रेस में लगीं बला की खूबसूरत

दिवाली पार्टी में पटाखा बनकर पहुंची आयशा खान, हैवी ड्रेस में लगीं बला की खूबसूरत

Ayesha Khan Photos: टीवी एक्ट्रेस आयशा खान जब भी कहीं जाती हैं तो अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर देती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक उनपर खूब जचता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 08:25 AM (IST)
Ayesha Khan Photos: टीवी एक्ट्रेस आयशा खान जब भी कहीं जाती हैं तो अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर देती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न हर लुक उनपर खूब जचता है.

टीवी कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी. इस पार्टी में एक्ट्रेस आयशा खान भी पहुंची थीं. आयशा ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

1/7
आयशा खान हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका लुक हमेशा अलग होता है इस वजह से फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं.
आयशा खान हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका लुक हमेशा अलग होता है इस वजह से फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं.
2/7
इस समय हर जगह दिवाली पार्टी हो रही है. जहां पर बॉलीवुड और टीवी के सेलेब्स खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.
इस समय हर जगह दिवाली पार्टी हो रही है. जहां पर बॉलीवुड और टीवी के सेलेब्स खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.
3/7
पावर कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी. इस पार्टी में टीवी के कई सितारे पहुंचे थे.
पावर कपल रवि दुबे और सरगुन मेहता ने दिवाली पार्टी होस्ट की थी. इस पार्टी में टीवी के कई सितारे पहुंचे थे.
4/7
आयशा भी इस पार्टी का हिस्सा बनीं थीं और उन्होंने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया है.
आयशा भी इस पार्टी का हिस्सा बनीं थीं और उन्होंने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया है.
5/7
आयशा रस्ट कलर की हैवी एंब्रोयडरी ड्रेस पहनकर पहुंची थीं.
आयशा रस्ट कलर की हैवी एंब्रोयडरी ड्रेस पहनकर पहुंची थीं.
6/7
इस लुक में आयशा बेहद खूूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपना लुक ईयररिंग और लाइट मेकअप से कंप्लीट किया था.
इस लुक में आयशा बेहद खूूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपना लुक ईयररिंग और लाइट मेकअप से कंप्लीट किया था.
7/7
आयशा हमेशा पैपराजी के लिए पोज देती हैं और इस बार भी उन्होंने जमकर पोज दिए. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
आयशा हमेशा पैपराजी के लिए पोज देती हैं और इस बार भी उन्होंने जमकर पोज दिए. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 18 Oct 2025 08:25 AM (IST)
Diwali Party Ayesha Khan

Photo Gallery

