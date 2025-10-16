हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनDiwali 2025: दिवाली पर लगाएं ग्लैमर का तड़का, अशनूर कौर के ट्रेंडी आउटफिट्स को करें फॉलो

Diwali 2025: दिवाली पर लगाएं ग्लैमर का तड़का, अशनूर कौर के ट्रेंडी आउटफिट्स को करें फॉलो

Ashnoor Kaur Outfits: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के फैशन सेंस को काफी पसंद किया जाता है. उनका हर आउटफिट स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. दिवाली के मौके पर आप भी उनके स्टाइलिश लुक्स फॉलो कर सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 11:23 PM (IST)
Ashnoor Kaur Outfits: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के फैशन सेंस को काफी पसंद किया जाता है. उनका हर आउटफिट स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. दिवाली के मौके पर आप भी उनके स्टाइलिश लुक्स फॉलो कर सकती हैं.

अशनूर कौर सोशल मीडिया पर आपके स्टाइलिश अंदाज से लाइमलाइट में रहती हैं. उनका हर अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आता है. इस दिवाली आप अभिनेत्री के इन इंडो–वेस्टर्न आउटफिट को जरूर रीक्रिएट करें.

1/10
अशनूर कौर इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. वैसे तो हसीना सोशल मीडिया पर अपने जलवे बिखेरती रहती हैं लेकिन अब शो में भी एक्ट्रेस अपने गेम प्लान और खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना रही हैं.
अशनूर कौर इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. वैसे तो हसीना सोशल मीडिया पर अपने जलवे बिखेरती रहती हैं लेकिन अब शो में भी एक्ट्रेस अपने गेम प्लान और खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना रही हैं.
2/10
दिवाली के मौके पर आपको हसीना के इन इंडो–वेस्टर्न आउटफिट्स से जरूर इंस्पिरेशन लेना चाहिए. फेस्टिव सीजन में आप भी अशनूर कौर की तरह ये स्टाइलिश आउटफिट्स कैरी कर सभी की निगाहे अपनी ओर कर सकती हैं.
दिवाली के मौके पर आपको हसीना के इन इंडो–वेस्टर्न आउटफिट्स से जरूर इंस्पिरेशन लेना चाहिए. फेस्टिव सीजन में आप भी अशनूर कौर की तरह ये स्टाइलिश आउटफिट्स कैरी कर सभी की निगाहे अपनी ओर कर सकती हैं.
3/10
टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस का ये फ्लोरल आउटफिट काफी यूनिक लग रहा है. दिवाली पर आप भी रफल स्लीव टॉप को वाइड लेग प्लाजो पैंट्स के साथ कैरी कर अपने बजट में इंडो–वेस्टर्न आउटफिट क्रिएट कर सकती हैं. सॉफ्ट मेकअप और कर्ल्स करते हुए आपके लुक को फाइनल करें.
टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस का ये फ्लोरल आउटफिट काफी यूनिक लग रहा है. दिवाली पर आप भी रफल स्लीव टॉप को वाइड लेग प्लाजो पैंट्स के साथ कैरी कर अपने बजट में इंडो–वेस्टर्न आउटफिट क्रिएट कर सकती हैं. सॉफ्ट मेकअप और कर्ल्स करते हुए आपके लुक को फाइनल करें.
4/10
दिवाली पर डिजाइनर लहंगा और कंट्रास्टिंग कलर का हॉल्टर ब्लाउज भी आपको स्टाइलिश लुक देगा. इस तरह के आउटफिट हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं जो आपके ट्रेडीशनल लुक को और भी अपग्रेड कर देंगे. कंट्रास्टिंग इयरिंग्स और सॉफ्ट मेकअप के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.
दिवाली पर डिजाइनर लहंगा और कंट्रास्टिंग कलर का हॉल्टर ब्लाउज भी आपको स्टाइलिश लुक देगा. इस तरह के आउटफिट हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं जो आपके ट्रेडीशनल लुक को और भी अपग्रेड कर देंगे. कंट्रास्टिंग इयरिंग्स और सॉफ्ट मेकअप के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.
5/10
हसीना ने यहां सी ग्रीन कलर का थ्री पीस सेट कैरी किया है. इस आउटफिट में आप खूबसूरत और क्लासी दोनों लगेंगी. मिनिमल ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ आप अपना ये लुक फाइनलाइज कर सकती हैं.
हसीना ने यहां सी ग्रीन कलर का थ्री पीस सेट कैरी किया है. इस आउटफिट में आप खूबसूरत और क्लासी दोनों लगेंगी. मिनिमल ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ आप अपना ये लुक फाइनलाइज कर सकती हैं.
6/10
अदाकारा इस पीच कलर के आउटफिट में भी प्यारी लग रही हैं. इन सभी पिक्चर्स को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि अशनूर कौर पर हर आउटफिट काफी परफेक्ट लगता है. उन्होंने अपने हेवी डिजाइनर लहंगा के स्कर्ट को हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ कैरी कर एक यूनिक टच दिया है.
अदाकारा इस पीच कलर के आउटफिट में भी प्यारी लग रही हैं. इन सभी पिक्चर्स को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि अशनूर कौर पर हर आउटफिट काफी परफेक्ट लगता है. उन्होंने अपने हेवी डिजाइनर लहंगा के स्कर्ट को हॉल्टर नेक ब्लाउज के साथ कैरी कर एक यूनिक टच दिया है.
7/10
अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो अभिनेत्री का ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है. एक्ट्रेस का ये इंडो–वेस्टर्न आपको फेस्टिव सीजन में भीड़ से हट के दिखाएगा. अपने इस आउटफिट को कॉन्ट्रास्टिंग या ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग्स के साथ कंप्लीट करें.
अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं तो अभिनेत्री का ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट है. एक्ट्रेस का ये इंडो–वेस्टर्न आपको फेस्टिव सीजन में भीड़ से हट के दिखाएगा. अपने इस आउटफिट को कॉन्ट्रास्टिंग या ऑक्सीडाइज्ड इयरिंग्स के साथ कंप्लीट करें.
8/10
दिवाली के लिए सूट और साड़ी के अलावा आप इस तरह का आउटफिट भी सिलेक्ट कर सकती हैं. यहां अशनूर ने हैवी डिजाइनर ब्लैक जॉर्जेट स्कर्ट के साथ मैचिंग नेट क्रॉप टॉप कैरी किया है. मेसी पोनीटेल, स्टेटमेंट इयरिंग्स और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
दिवाली के लिए सूट और साड़ी के अलावा आप इस तरह का आउटफिट भी सिलेक्ट कर सकती हैं. यहां अशनूर ने हैवी डिजाइनर ब्लैक जॉर्जेट स्कर्ट के साथ मैचिंग नेट क्रॉप टॉप कैरी किया है. मेसी पोनीटेल, स्टेटमेंट इयरिंग्स और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया.
9/10
इस तरह के रैप स्कर्ट्स भी इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं. फेस्टिव सीजन के लिए आप इस तरह के इंडो–वेस्टर्न आउटफिट को अशनूर की तरह स्टाइल कर पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर सकती हैं. दिवाली पार्टीज में इस लुक के साथ आप खूब जचेंगी.
इस तरह के रैप स्कर्ट्स भी इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं. फेस्टिव सीजन के लिए आप इस तरह के इंडो–वेस्टर्न आउटफिट को अशनूर की तरह स्टाइल कर पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर सकती हैं. दिवाली पार्टीज में इस लुक के साथ आप खूब जचेंगी.
10/10
अशनूर कौर ने इस वायरल पिक्चर में थ्री पीस सेट कैरी किया है. प्लाजो पैंट्स के साथ अदाकारा ने सेम कलर का डिजाइनर क्रॉप टॉप और श्रृग कैरी कर अपने लुक को कंप्लीट किया. सॉफ्ट मेकअप और कर्ल्स हेयरस्टाइल उनके लुक को काफी निखार रहा है.
अशनूर कौर ने इस वायरल पिक्चर में थ्री पीस सेट कैरी किया है. प्लाजो पैंट्स के साथ अदाकारा ने सेम कलर का डिजाइनर क्रॉप टॉप और श्रृग कैरी कर अपने लुक को कंप्लीट किया. सॉफ्ट मेकअप और कर्ल्स हेयरस्टाइल उनके लुक को काफी निखार रहा है.
Published at : 16 Oct 2025 11:23 PM (IST)
Tags :
Ashnoor Kaur Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान ने किया था नूर वली महसूद के मारे जाने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं
पाकिस्तान ने किया था नूर वली महसूद के मारे जाने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'बंटेंगे तो कटेंगे' के बाद 'विकास vs बुर्का'!
Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने किया था नूर वली महसूद के मारे जाने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं
पाकिस्तान ने किया था नूर वली महसूद के मारे जाने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget