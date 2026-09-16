दिव्यांका-विवेक की बदली दुनिया, जुड़वां बेटों संग पैरेंटहुड एंजॉय कर रहा कपल

अब दिव्यांका और विवेक अपने दोनों बेटों के साथ पैरेंटहुड के इस नए सफर को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं. बच्चों के आने के बाद उनकी दुनिया बदल गई है और कपल इस नई जिंदगी के हर पल को खुशी से जी रहा है.