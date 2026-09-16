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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदिव्यांका-विवेक की बदली दुनिया, जुड़वां बेटों संग पैरेंटहुड एंजॉय कर रहा कपल

दिव्यांका-विवेक की बदली दुनिया, जुड़वां बेटों संग पैरेंटहुड एंजॉय कर रहा कपल

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के करीब 10 साल बाद जुड़वां बेटों के पैरेंट बने हैं. दोनों पैरेंटहुड का नया सफर एंजॉय कर रहे हैं. बच्चों के आने से उनकी दुनिया बदल गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Sep 2026 03:25 PM (IST)
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के करीब 10 साल बाद जुड़वां बेटों के पैरेंट बने हैं. दोनों पैरेंटहुड का नया सफर एंजॉय कर रहे हैं. बच्चों के आने से उनकी दुनिया बदल गई है.

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की जिंदगी में जुड़वां बेटों के आने से खुशियों का नया अध्याय शुरू हुआ है. शादी से लेकर पैरेंटहुड तक, कपल अब अपने बच्चों के साथ हर नए अनुभव को करीब से जी रहा है.

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दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की पहली मुलाकात ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों करीब आए और 2016 में शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दिया.
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की पहली मुलाकात ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों करीब आए और 2016 में शादी कर अपने रिश्ते को नया नाम दिया.
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शादी के करीब एक दशक बाद दिव्यांका और विवेक की जिंदगी में पैरेंटहुड की खुशियां आईं. प्रेग्नेंसी के दौरान दोनों ने इस खास सफर को काफी प्राइवेट रखा और अपने नए रोल के लिए खुद को तैयार किया.
शादी के करीब एक दशक बाद दिव्यांका और विवेक की जिंदगी में पैरेंटहुड की खुशियां आईं. प्रेग्नेंसी के दौरान दोनों ने इस खास सफर को काफी प्राइवेट रखा और अपने नए रोल के लिए खुद को तैयार किया.
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26 मई 2026 को कपल ने जुड़वां बेटों के जन्म की खुशखबरी शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया. एक साथ दो नन्हे मेहमानों के आने से दिव्यांका और विवेक की खुशियां दोगुनी हो गईं.
26 मई 2026 को कपल ने जुड़वां बेटों के जन्म की खुशखबरी शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया. एक साथ दो नन्हे मेहमानों के आने से दिव्यांका और विवेक की खुशियां दोगुनी हो गईं.
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बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका और विवेक का पूरा रूटीन बदल गया है. दोनों अब अपने जुड़वां बेटों की देखभाल, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों और उनके साथ बिताए हर पल को खास बना रहे हैं.
बच्चों के जन्म के बाद दिव्यांका और विवेक का पूरा रूटीन बदल गया है. दोनों अब अपने जुड़वां बेटों की देखभाल, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों और उनके साथ बिताए हर पल को खास बना रहे हैं.
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दिव्यांका ने पैरेंटहुड के अनुभव को लेकर बताया कि उनके दोनों बेटों का स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग है. बच्चों के साथ स्लीपलेस नाइट्स और नई जिम्मेदारियों के बीच हर दिन उनके लिए कुछ नया सीखने का मौका है.
दिव्यांका ने पैरेंटहुड के अनुभव को लेकर बताया कि उनके दोनों बेटों का स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग है. बच्चों के साथ स्लीपलेस नाइट्स और नई जिम्मेदारियों के बीच हर दिन उनके लिए कुछ नया सीखने का मौका है.
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विवेक ने पिता बनने के बाद दिव्यांका के साथ अपने रिश्ते और पैरेंटहुड के नए अनुभवों पर भी बात की. उन्होंने बताया कि बच्चों के आने के बाद दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन यह दौर उनके लिए बेहद खास भी है.
विवेक ने पिता बनने के बाद दिव्यांका के साथ अपने रिश्ते और पैरेंटहुड के नए अनुभवों पर भी बात की. उन्होंने बताया कि बच्चों के आने के बाद दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन यह दौर उनके लिए बेहद खास भी है.
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अब दिव्यांका और विवेक अपने दोनों बेटों के साथ पैरेंटहुड के इस नए सफर को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं. बच्चों के आने के बाद उनकी दुनिया बदल गई है और कपल इस नई जिंदगी के हर पल को खुशी से जी रहा है.
अब दिव्यांका और विवेक अपने दोनों बेटों के साथ पैरेंटहुड के इस नए सफर को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं. बच्चों के आने के बाद उनकी दुनिया बदल गई है और कपल इस नई जिंदगी के हर पल को खुशी से जी रहा है.
Published at : 16 Sep 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Divyanka Tripathi

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