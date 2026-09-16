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दिव्यांका-विवेक की बदली दुनिया, जुड़वां बेटों संग पैरेंटहुड एंजॉय कर रहा कपल
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया शादी के करीब 10 साल बाद जुड़वां बेटों के पैरेंट बने हैं. दोनों पैरेंटहुड का नया सफर एंजॉय कर रहे हैं. बच्चों के आने से उनकी दुनिया बदल गई है.
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की जिंदगी में जुड़वां बेटों के आने से खुशियों का नया अध्याय शुरू हुआ है. शादी से लेकर पैरेंटहुड तक, कपल अब अपने बच्चों के साथ हर नए अनुभव को करीब से जी रहा है.
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Published at : 16 Sep 2026 03:25 PM (IST)
Tags :Divyanka Tripathi
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