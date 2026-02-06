एक्सप्लोरर
एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी नंबर 1 हैं दिव्यांका त्रिपाठी, रह चुकी हैं राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती से अक्सर लोगों को अपना दीवाना बनाती रहती है. एक्ट्रेस इसके अलावा पढ़ाई में भी रही हैं टॉपर.
दिव्यांका त्रिपाठी ने पॉपुलर सीरियल "ये है मोहब्बतें" में इशिता भल्ला का किरदार निभाकर लोगों के दिल में एक खास जगह बनाया है. इसके अलावा खूबसूरत के साथ-साथ दिव्यांका पढ़ाई में भी काफी तेज रही है.
