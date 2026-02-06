वे पढ़ाई के अलावा एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसीपेट करती थीं.दिव्यांका ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से की. उसके बाद उन्होंने भोपाल के ही सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.