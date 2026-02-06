हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनएक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी नंबर 1 हैं दिव्यांका त्रिपाठी, रह चुकी हैं राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट

एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी नंबर 1 हैं दिव्यांका त्रिपाठी, रह चुकी हैं राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती से अक्सर लोगों को अपना दीवाना बनाती रहती है. एक्ट्रेस इसके अलावा पढ़ाई में भी रही हैं टॉपर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Feb 2026 04:20 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती से अक्सर लोगों को अपना दीवाना बनाती रहती है. एक्ट्रेस इसके अलावा पढ़ाई में भी रही हैं टॉपर.

दिव्यांका त्रिपाठी ने पॉपुलर सीरियल "ये है मोहब्बतें" में इशिता भल्ला का किरदार निभाकर लोगों के दिल में एक खास जगह बनाया है. इसके अलावा खूबसूरत के साथ-साथ दिव्यांका पढ़ाई में भी काफी तेज रही है.

1/8
ये है मोहब्बतें सीरियल से घर-घर मशहुर हुई एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था. वो बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज तरार थीं.
ये है मोहब्बतें सीरियल से घर-घर मशहुर हुई एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था. वो बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज तरार थीं.
2/8
वे पढ़ाई के अलावा एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसीपेट करती थीं.दिव्यांका ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से की. उसके बाद उन्होंने भोपाल के ही सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
वे पढ़ाई के अलावा एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसीपेट करती थीं.दिव्यांका ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से की. उसके बाद उन्होंने भोपाल के ही सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
Published at : 06 Feb 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Divyanka Tripathi

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
टेलीविजन
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, अंगूठी पहनाने के लिए चुना 11:11 का शुभ मुहूर्त
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, 11:11 के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RBI ने Market को दिया Relief, Repo Rate Unchanged| Paisa Live
Top News: आज की बड़ी खबरें | india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Delhi News: जनकपुरी हादसे के घटनास्थल पहुंचे Pravesh Verma, बोले- 'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी'
Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
टेलीविजन
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, अंगूठी पहनाने के लिए चुना 11:11 का शुभ मुहूर्त
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, 11:11 के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी
इंडिया
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
जनरल नॉलेज
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
यूटिलिटी
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget