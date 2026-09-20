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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनआलीशान है दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम का मुंबई वाला घर, इंटीरियर देख फराह भी चौंकी

आलीशान है दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम का मुंबई वाला घर, इंटीरियर देख फराह भी चौंकी

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम आलीशान घर में रहती है. हाल ही में फराह खान सबा के घर पहुंची. इस दौरान उनके इस आशियाने की झलक देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Sep 2026 10:29 AM (IST)
टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम आलीशान घर में रहती है. हाल ही में फराह खान सबा के घर पहुंची. इस दौरान उनके इस आशियाने की झलक देखने को मिली.

एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती हैं. अब सबा के खूबसूरत आशियाने की भी झलक सामने आई है. दरअसल, फराह खान हाल ही में उनके घर पहुंचीं, जिसके बाद घर के शानदार इंटीरियर ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

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फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर किया है, जिसमें सबा इब्राहिम के घर की झलक देखने को मिली. फराह भी उनका ये आशियाना देख हैरान नजर आईं.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर किया है, जिसमें सबा इब्राहिम के घर की झलक देखने को मिली. फराह भी उनका ये आशियाना देख हैरान नजर आईं.
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सबा इब्राहिम के घर का लिविंग रूम काफी बड़ा है. यहां के पर एक सोफा, बड़ा डे-बेड रखा है. घर के इंटीरियर में शानदार लाइटिंग फर्श है.
सबा इब्राहिम के घर का लिविंग रूम काफी बड़ा है. यहां के पर एक सोफा, बड़ा डे-बेड रखा है. घर के इंटीरियर में शानदार लाइटिंग फर्श है.
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डाइनिंग एरिया लिविंग रूम से जुड़ा हुआ है, जहां ब्राउन चेयर्स और टेबल रखी हुई हैं. इस एरिया को भी खूबसूरती से सजाया गया है.
डाइनिंग एरिया लिविंग रूम से जुड़ा हुआ है, जहां ब्राउन चेयर्स और टेबल रखी हुई हैं. इस एरिया को भी खूबसूरती से सजाया गया है.
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सबा इब्राहिम के घर की किचन भी काफी मॉडर्न और खूबसूरत है. इसे लग्जरी इंटीरियर के साथ डिजाइन किया गया है. सबा ने बताया कि घर में दो किचन है.
सबा इब्राहिम के घर की किचन भी काफी मॉडर्न और खूबसूरत है. इसे लग्जरी इंटीरियर के साथ डिजाइन किया गया है. सबा ने बताया कि घर में दो किचन है.
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सबा इब्राहिम ने अपने बेटे हैदर के लिए घर में एक खास कमरा बनवाया है। इस कमरे को बच्चों की पसंद के हिसाब से सजाया गया है, जहां क्यूट टेडी भी रखा है.
सबा इब्राहिम ने अपने बेटे हैदर के लिए घर में एक खास कमरा बनवाया है। इस कमरे को बच्चों की पसंद के हिसाब से सजाया गया है, जहां क्यूट टेडी भी रखा है.
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सबा इब्राहिम के घर में शानदार वॉक-इन क्लोसेट भी है. इसकके अलावा वैनिटी एरिया भी है. यहां एक बड़ा शीशा और खूबसूरत लाइटिंग लगाई गई है, जो इस जगह को काफी लग्जरी बना रही है.
सबा इब्राहिम के घर में शानदार वॉक-इन क्लोसेट भी है. इसकके अलावा वैनिटी एरिया भी है. यहां एक बड़ा शीशा और खूबसूरत लाइटिंग लगाई गई है, जो इस जगह को काफी लग्जरी बना रही है.
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सबा इब्राहिम ने अपने घर की एक दीवार पर अपने यूट्यूब चैनल को मिले कई प्ले बटन सजा कर रखे हैं. फराह खान ने उनके घर ही खूब तारीफ भी की.
सबा इब्राहिम ने अपने घर की एक दीवार पर अपने यूट्यूब चैनल को मिले कई प्ले बटन सजा कर रखे हैं. फराह खान ने उनके घर ही खूब तारीफ भी की.
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सब के घर की बालकनी से बाहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है. उन्होंने यहां लाइट्स भी लगा रखी हैं.
सब के घर की बालकनी से बाहर का शानदार नजारा देखने को मिलता है. उन्होंने यहां लाइट्स भी लगा रखी हैं.
Published at : 20 Sep 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Saba Ibrahim

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