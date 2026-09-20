एक्सप्लोरर
आलीशान है दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम का मुंबई वाला घर, इंटीरियर देख फराह भी चौंकी
टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम आलीशान घर में रहती है. हाल ही में फराह खान सबा के घर पहुंची. इस दौरान उनके इस आशियाने की झलक देखने को मिली.
एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती हैं. अब सबा के खूबसूरत आशियाने की भी झलक सामने आई है. दरअसल, फराह खान हाल ही में उनके घर पहुंचीं, जिसके बाद घर के शानदार इंटीरियर ने लोगों का ध्यान खींच लिया.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 20 Sep 2026 10:29 AM (IST)
Tags :Saba Ibrahim
टेलीविजन
8 Photos
आलीशान है दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम का मुंबई वाला घर, इंटीरियर देख फराह भी चौंकी
टेलीविजन
8 Photos
आलीशान है राहुल वैद्य का आशियाना, घर की छत पर बना है स्विमिंग पूल, देखें इनसाइड फोटो
टेलीविजन
7 Photos
यूट्यूबर अरमान मलिक 6ठी बार बनने वाले हैं पापा, दोनों पत्नियां साथ में हैं प्रेग्नेंट?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
हॉलीवुड फिल्म का धमाका, दो दिन में किया इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मनोरंजन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें 10 बजे तक का कलेक्शन
मनोरंजन
जेनिफर विंगेट ने फिर रचाई विलियम इश्माएल संग शादी, व्हाइट गाउन में लगीं बेहद हसीन
मनोरंजन
'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion