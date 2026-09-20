आलीशान है दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम का मुंबई वाला घर, इंटीरियर देख फराह भी चौंकी

सबा इब्राहिम के घर में शानदार वॉक-इन क्लोसेट भी है. इसकके अलावा वैनिटी एरिया भी है. यहां एक बड़ा शीशा और खूबसूरत लाइटिंग लगाई गई है, जो इस जगह को काफी लग्जरी बना रही है.