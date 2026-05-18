कैंसर से जंग के बीच क्या खाती हैं दीपिका कक्कड़? 'क्लीन डाइट' बताया, मां के आशियाने की खूबसूरत झलक भी दिखाई

एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने व्लॉग की शुरुआत अपनी मां के घर से की. दीपिका ने अपने व्लॉग की शुरुआत करते हुए कहा, 'आप में से कई लोगों ने मुझसे मम्मी की बालकनी और घर ठीक से दिखाने के लिए कहा था. इसलिए आज मैं आपको लिविंग रूम और बालकनी दोनों का टूर कराऊंगी. मैं अभी नीचे मम्मी के घर आई हूं.'