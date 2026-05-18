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कैंसर से जंग के बीच क्या खाती हैं दीपिका कक्कड़? 'क्लीन डाइट' बताया, मां के आशियाने की खूबसूरत झलक भी दिखाई
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने नए व्लॉग में अपनी मां के खूबसूरत घर की झलक दिखाई. साथ ही उन्होंने अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी की खुलकर बात की है.
'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ पिछले साल से लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. सर्जरी के बाद भी वो लगातार अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हैं और व्लॉग्स के जरिए फैंस को हर अपडेट देती रहती हैं. हाल ही में अपने नए व्लॉग में दीपिका ने फैंस की डिमांड पर अपनी मां के घर का टूर कराया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी हेल्थ, क्लीन डाइट और वर्कआउट रूटीन से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए.
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Published at : 18 May 2026 06:12 PM (IST)
Tags :Dipika Kakar
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