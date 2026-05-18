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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकैंसर से जंग के बीच क्या खाती हैं दीपिका कक्कड़? 'क्लीन डाइट' बताया, मां के आशियाने की खूबसूरत झलक भी दिखाई

कैंसर से जंग के बीच क्या खाती हैं दीपिका कक्कड़? 'क्लीन डाइट' बताया, मां के आशियाने की खूबसूरत झलक भी दिखाई

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने नए व्लॉग में अपनी मां के खूबसूरत घर की झलक दिखाई. साथ ही उन्होंने अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी की खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 May 2026 06:23 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने नए व्लॉग में अपनी मां के खूबसूरत घर की झलक दिखाई. साथ ही उन्होंने अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी की खुलकर बात की है.

'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ पिछले साल से लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. सर्जरी के बाद भी वो लगातार अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही हैं और व्लॉग्स के जरिए फैंस को हर अपडेट देती रहती हैं. हाल ही में अपने नए व्लॉग में दीपिका ने फैंस की डिमांड पर अपनी मां के घर का टूर कराया. इसके साथ ही उन्होंने अपनी हेल्थ, क्लीन डाइट और वर्कआउट रूटीन से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए.

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एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने व्लॉग की शुरुआत अपनी मां के घर से की. दीपिका ने अपने व्लॉग की शुरुआत करते हुए कहा, 'आप में से कई लोगों ने मुझसे मम्मी की बालकनी और घर ठीक से दिखाने के लिए कहा था. इसलिए आज मैं आपको लिविंग रूम और बालकनी दोनों का टूर कराऊंगी. मैं अभी नीचे मम्मी के घर आई हूं.'
एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने व्लॉग की शुरुआत अपनी मां के घर से की. दीपिका ने अपने व्लॉग की शुरुआत करते हुए कहा, 'आप में से कई लोगों ने मुझसे मम्मी की बालकनी और घर ठीक से दिखाने के लिए कहा था. इसलिए आज मैं आपको लिविंग रूम और बालकनी दोनों का टूर कराऊंगी. मैं अभी नीचे मम्मी के घर आई हूं.'
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दीपिका की मां ने अपने लिविंग रूम को बेहद सिंपल और एलिगेंट तरीके से सजाया है. कमरे में पीले रंग का सोफा रखा हुआ है, एक कोने में डाइनिंग टेबल नजर आती है और सोफे के पास बड़ा सा प्लांट रखा गया है.
दीपिका की मां ने अपने लिविंग रूम को बेहद सिंपल और एलिगेंट तरीके से सजाया है. कमरे में पीले रंग का सोफा रखा हुआ है, एक कोने में डाइनिंग टेबल नजर आती है और सोफे के पास बड़ा सा प्लांट रखा गया है.
Published at : 18 May 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar

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