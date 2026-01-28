हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'दिल मिल गए' से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, अब होगी मुकम्मल, रियल लाइफ में घर बसाएंगे डॉक्टर सिद्धांत और रिद्धिमा!

'दिल मिल गए' से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, अब होगी मुकम्मल, रियल लाइफ में घर बसाएंगे डॉक्टर सिद्धांत और रिद्धिमा!

जेनिफर विंगेट उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. अब खबरें आ रही हैं कि वो टीवी एक्टर करण वाही संग दूसरी शादी करने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 02:39 PM (IST)
जेनिफर विंगेट उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. अब खबरें आ रही हैं कि वो टीवी एक्टर करण वाही संग दूसरी शादी करने वाली हैं.

जेनिफर विंगेट और करण वाही की शादी की खबरें जबसे सामने आई है फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं. आपको बता दें करण और जेनिफर बहुत ही पुराने दोस्त हैं.

1/8
जेनिफर विंगेट और करण वाही ने सबसे पहले दिल मिल गए शो में एक साथ काम किया था. इस शो में जेनिफर ने डॉ रिद्धिमा और करण वाही ने डॉ सिद्धांत की भूमिका निभाई थी.
जेनिफर विंगेट और करण वाही ने सबसे पहले दिल मिल गए शो में एक साथ काम किया था. इस शो में जेनिफर ने डॉ रिद्धिमा और करण वाही ने डॉ सिद्धांत की भूमिका निभाई थी.
2/8
शो में जेनिफर और करण वाही की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी. सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस शो में करण सिंह ग्रोवर भी अहम भूमिका में थे.
शो में जेनिफर और करण वाही की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी. सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस शो में करण सिंह ग्रोवर भी अहम भूमिका में थे.
Published at : 28 Jan 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Jennifer Winget Karan Wahi Dill Mill Gayye

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
प्लेन क्रैश से पहले अजित पवार की आखिरी तस्वीर, गार्ड के साथ विमान में बैठे दिखे
प्लेन क्रैश से पहले अजित पवार की आखिरी तस्वीर, गार्ड के साथ विमान में बैठे दिखे
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
मायावती और ओवैसी फैक्टर ने बदली अखिलेश की चुनावी स्क्रिप्ट
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
प्लेन क्रैश से पहले अजित पवार की आखिरी तस्वीर, गार्ड के साथ विमान में बैठे दिखे
प्लेन क्रैश से पहले अजित पवार की आखिरी तस्वीर, गार्ड के साथ विमान में बैठे दिखे
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टेलीविजन
जेनिफर विंगेट से शादी की खबरों पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच
जेनिफर विंगेट से शादी की खबरों पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Nipah Virus: निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
शिक्षा
Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget