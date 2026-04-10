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कौन है 'तारक मेहता' का सबसे अमीर एक्टर? बबीता जी को भी पीछे छोड़ गए आत्माराम भिड़े, जानें नेटवर्थ
तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो के सभी कलाकार भी दर्शकों के फेवरेट हैं. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि स्टारकास्ट की सैलरी कितनी है.
दिलीप जोशी से लेकर मुनमुन दत्ता तक की एक्टिंग को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में खूब पसंद किया जाता है. ऐसे में चलिए जानते हैं इन स्टार्स की नेटवर्थ कितनी है.
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Published at : 10 Apr 2026 03:56 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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