एक्सप्लोरर
जेठालाल से दयाबेन तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के ये कलाकार
तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों के फेवरेट शो में से एक है. ये शो कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. इस शो के साथ-साथ इसके कलाकार भी दर्शकों के फेवरेट बने हुए हैं.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दयाबेन और जेठालाल को देख ऐसा लगता नहीं है कि वो ज्यादा पढ़े-लिखे होंगे. लेकिन, रियल लाइफ में दिलीप जोशी से लेकर दिशा वकानी तक काफी पढ़े लिखे हैं.
1/7
2/7
Published at : 13 Apr 2026 05:51 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
जेठालाल से दयाबेन तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के ये कलाकार
टेलीविजन
7 Photos
शुभांगी अत्रे फिर से ढूंढ़ रही हैं नया प्यार? रिलेशनशिप को लेकर बोलीं- 'कभी-कभी बहुत अकेला..'
टेलीविजन
7 Photos
व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में हिना खान ने ढाया कहर, एक्ट्रेस की कातिल अदाओं पर फिदा हुए फैंस
टेलीविजन
7 Photos
'हमारा नन्हा प्यार आने वाला है', एक्ट्रेस स्वाति राजपूत बनने वाली हैं मां, फ्लॉट किया बेबी बंप
टेलीविजन
7 Photos
ससुराल में रानी जैसी जिंदगी जीती हैं अंकिता लोखंडे, करोड़ों के फार्महाउस की देखें इनसाइड फोटोज
टेलीविजन
6 Photos
कौन है 'तारक मेहता' का सबसे अमीर एक्टर? बबीता जी को भी पीछे छोड़ गए भिड़े, जानें नेटवर्थ
टेलीविजन
5 Photos
फेसबुक से चाय की टपरी तक, रास्ते से उठाकर एकता कपूर ने इन 5 एक्टर्स को बनाया स्टार!
टेलीविजन
8 Photos
'बिग बॉस' की वजह से हुई मेरी शादी' आरती सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'मेरी सास हमेशा..'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
आशा भोसले का हुआ अंतिम संस्कार, सेलेब्स ने दी भावुक श्रद्धांजलि
मनोरंजन
लाइव: आशा भोसले का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पंचतत्व में हुईं विलीन
मनोरंजन
पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
मनोरंजन
'कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा...', आशा भोसले की याद में फूट-फूटकर रोए दलेर मेहंदी
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
जेठालाल से दयाबेन तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के ये कलाकार
टेलीविजन
7 Photos
शुभांगी अत्रे फिर से ढूंढ़ रही हैं नया प्यार? रिलेशनशिप को लेकर बोलीं- 'कभी-कभी बहुत अकेला..'
प्रेम कुमारJournalist
Opinion