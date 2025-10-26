एक्सप्लोरर
Tv की 'पार्वती' मैटरनिटी फोटोशूट करवा हो रही हैं जमकर ट्रोल, 'बिकिनी' में देख भड़के लोगों ने कही ये बात
देवों के देव महादेव में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासलि करने वाली सोनारिका भदौरिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.
टीवी की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सोनारिका भदौरिया इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं. इसके पीछे की वजह है एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोशूट.
Published at : 26 Oct 2025 11:29 AM (IST)
