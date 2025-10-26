हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTv की 'पार्वती' मैटरनिटी फोटोशूट करवा हो रही हैं जमकर ट्रोल, 'बिकिनी' में देख भड़के लोगों ने कही ये बात

Tv की 'पार्वती' मैटरनिटी फोटोशूट करवा हो रही हैं जमकर ट्रोल, 'बिकिनी' में देख भड़के लोगों ने कही ये बात

देवों के देव महादेव में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासलि करने वाली सोनारिका भदौरिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 11:30 AM (IST)
देवों के देव महादेव में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासलि करने वाली सोनारिका भदौरिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.

टीवी की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली सोनारिका भदौरिया इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुकी हैं. इसके पीछे की वजह है एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोशूट.

1/7
टीवी की पार्वती यानी सोनारिका भदौरिया सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
टीवी की पार्वती यानी सोनारिका भदौरिया सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
2/7
सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने स्टाइलिश प्रेग्नेंसी फोटोशूट कराया है, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ चुकी हैं.
सोनारिका भदौरिया जल्द ही मां बनने वाली हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने स्टाइलिश प्रेग्नेंसी फोटोशूट कराया है, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ चुकी हैं.
3/7
दरअसल, सोनारिका के ग्लैमरस मैटरनिटी शूट की वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है. फोटो में एक्ट्रेस सीक्वेंस स्कर्ट के साथ बिकिनी में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं.
दरअसल, सोनारिका के ग्लैमरस मैटरनिटी शूट की वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मच चुका है. फोटो में एक्ट्रेस सीक्वेंस स्कर्ट के साथ बिकिनी में बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं.
4/7
सोनारिका ने फोटोशूट के दौरान एक से बढ़कर एक सिजलिंग पोज दिए हैं, जिसे देख लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं.
सोनारिका ने फोटोशूट के दौरान एक से बढ़कर एक सिजलिंग पोज दिए हैं, जिसे देख लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं.
5/7
सोनारिका के आउटफिट को देख लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है.एक यूजर ने लिखा,' माते-माते किया हालत में हो आप माते, ये आपने कौनसा भेष धारण किया है माते'.
सोनारिका के आउटफिट को देख लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है.एक यूजर ने लिखा,' माते-माते किया हालत में हो आप माते, ये आपने कौनसा भेष धारण किया है माते'.
6/7
सोनारिका को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा,' बच्चा पूरा ढरकी ही पैदा होगा.' हालांकि, एक्ट्रेस को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. वो मैटरनिटी फेज को एंजॉय कर रही हैं और बेहद खुश हैं.
सोनारिका को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा,' बच्चा पूरा ढरकी ही पैदा होगा.' हालांकि, एक्ट्रेस को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. वो मैटरनिटी फेज को एंजॉय कर रही हैं और बेहद खुश हैं.
7/7
वहीं, एक फैन ने सोनारिका को कहा,' प्लीज ध्यान रखो अपना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नजर लगती है.'
वहीं, एक फैन ने सोनारिका को कहा,' प्लीज ध्यान रखो अपना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नजर लगती है.'
Published at : 26 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Devon Ke Dev Mahadev Sonarika Bhadoria

Photo Gallery

