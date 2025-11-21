हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की पार्वती का बेहद ग्लैमरस अवतार, जालीदार ड्रेस में कराया मैटर्निटी फोटोशूट

टीवी की पार्वती का बेहद ग्लैमरस अवतार, जालीदार ड्रेस में कराया मैटर्निटी फोटोशूट

Sonarika Bhadoria Maternity Shoot: सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. अपने लेटेस्ट पोस्ट से उन्होंने सबका ध्यान खींचा है. जालीदार ड्रेस में देखें अदाकारा की खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 09:05 PM (IST)
Sonarika Bhadoria Maternity Shoot: सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. अपने लेटेस्ट पोस्ट से उन्होंने सबका ध्यान खींचा है. जालीदार ड्रेस में देखें अदाकारा की खूबसूरती.

टीवी की पार्वती ने अपने फैंस को गुड न्यूज दी थी कि वो जल्द ही मां बनने वाली हैं. अब वो अपनी मदरहुड की जर्नी को भी बहुत एंजॉय कर रही हैं. बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की.

1/7
'देवों के देव महादेव' से फेम पाने वालीं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई हैं. जब से उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्हें लेकर चर्चा तेज हो गई है.
'देवों के देव महादेव' से फेम पाने वालीं एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई हैं. जब से उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्हें लेकर चर्चा तेज हो गई है.
2/7
आज अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी मैटर्निटी फोटोशूट की कुछ झलकियां शेयर की. इस जालीदार ड्रेस में सोनालिका का ऐसा लुक देख आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.
आज अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी मैटर्निटी फोटोशूट की कुछ झलकियां शेयर की. इस जालीदार ड्रेस में सोनालिका का ऐसा लुक देख आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.
3/7
समंदर किनारे अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए हसीना ने खूब पोज दिए हैं. ब्राउन कलर की नेट आउटफिट में उनका ऐसा अंदाज देख फैंस की भी धड़कनें तेज हो गई हैं . उन्होंने लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात भी शुरू कर दी है.
समंदर किनारे अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए हसीना ने खूब पोज दिए हैं. ब्राउन कलर की नेट आउटफिट में उनका ऐसा अंदाज देख फैंस की भी धड़कनें तेज हो गई हैं . उन्होंने लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात भी शुरू कर दी है.
4/7
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभिनेत्री अपनी मदरहुड की जर्नी काफी एंजॉय कर रही हैं. इसके साथ ही टीवी की पार्वती के चेहरे पर उनका प्रेग्नेंसी ग्लो भी साफ नजर आ रहा है.
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभिनेत्री अपनी मदरहुड की जर्नी काफी एंजॉय कर रही हैं. इसके साथ ही टीवी की पार्वती के चेहरे पर उनका प्रेग्नेंसी ग्लो भी साफ नजर आ रहा है.
5/7
सोनारिका भदौरिया अपने लेटेस्ट तस्वीरों में बला की हसीन लग रही हैं. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गईं और फैंस का कहना है कि प्रेग्नेंसी के बाद एक्ट्रेस के चेहरे का नूर और भी बढ़ गया है.
सोनारिका भदौरिया अपने लेटेस्ट तस्वीरों में बला की हसीन लग रही हैं. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गईं और फैंस का कहना है कि प्रेग्नेंसी के बाद एक्ट्रेस के चेहरे का नूर और भी बढ़ गया है.
6/7
अदाकारा ने अपने मैटर्निटी फोटोशूट के लिए ब्राउन कलर का जालीदार ड्रेस कैरी किया है. इसके साथ ही उन्होंने कलरफुल बिकिनी कैरी की है जिसमें उनका लुक काफी एलिगेंट और क्लासी लग रहा है. स्टेटमेंट नेकपीस और इयरिंग्स के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया.
अदाकारा ने अपने मैटर्निटी फोटोशूट के लिए ब्राउन कलर का जालीदार ड्रेस कैरी किया है. इसके साथ ही उन्होंने कलरफुल बिकिनी कैरी की है जिसमें उनका लुक काफी एलिगेंट और क्लासी लग रहा है. स्टेटमेंट नेकपीस और इयरिंग्स के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया.
7/7
अलग-अलग पोज देते हुए उन्होंने अपने कई पिक्चर्स शेयर किया है. बता दें, 'देवों के देव महादेव' की पार्वती यानी सोनालिका भदौरिया ने बीते साल विकास पाराशर संग सात फेरे लिए. इसके बाद एक्ट्रेस ने इसी साल सितंबर के महीने में अपने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की.
अलग-अलग पोज देते हुए उन्होंने अपने कई पिक्चर्स शेयर किया है. बता दें, 'देवों के देव महादेव' की पार्वती यानी सोनालिका भदौरिया ने बीते साल विकास पाराशर संग सात फेरे लिए. इसके बाद एक्ट्रेस ने इसी साल सितंबर के महीने में अपने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की.
Published at : 21 Nov 2025 09:05 PM (IST)
Sonarika Bhadoria Devo Ke Dev Mahadev

टेलीविजन फोटो गैलरी

