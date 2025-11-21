एक्सप्लोरर
टीवी की पार्वती का बेहद ग्लैमरस अवतार, जालीदार ड्रेस में कराया मैटर्निटी फोटोशूट
Sonarika Bhadoria Maternity Shoot: सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. अपने लेटेस्ट पोस्ट से उन्होंने सबका ध्यान खींचा है. जालीदार ड्रेस में देखें अदाकारा की खूबसूरती.
टीवी की पार्वती ने अपने फैंस को गुड न्यूज दी थी कि वो जल्द ही मां बनने वाली हैं. अब वो अपनी मदरहुड की जर्नी को भी बहुत एंजॉय कर रही हैं. बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Nov 2025 09:05 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
शिवांगी से एकतरफा प्यार करते थे कुशाल टंडन? महीनों बाद भी नहीं भूले ब्रेकअप का दर्द
टेलीविजन
7 Photos
'गुम है किसी के प्यार में' की सवी हैं बेहग ग्लैमरस, इन 7 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
गृह तो चला गया BJP के पास, लेकिन नीतीश की JDU के पास फिर भी रहेंगे ये 'मलाईदार' विभाग
बिहार
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
बॉलीवुड
कार्तिक आर्यन इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर लाएंगे तूफान, देखें 2 मूवीज की रिलीज डेट
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion