गोपी बहू ने बेटे के साथ की सरस्वती पूजा, शेयर की क्यूट फैमिली फोटोज

गोपी बहू ने बेटे के साथ की सरस्वती पूजा, शेयर की क्यूट फैमिली फोटोज

Devoleena Bhattacharjee Photos: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इस बार उन्होंने फैमिली के साथ सरस्वती पूजा की फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jan 2026 03:37 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Photos: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इस बार उन्होंने फैमिली के साथ सरस्वती पूजा की फोटोज शेयर की हैं.

टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक्टिंग से फिलहाल दूरी बनाई हुई है लेकिन एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस को सोशल मीडिया के जरिए दिखाती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपनी पूजा दिखाई है.

23 जनवरी को बसंत पंचमी थी और इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है. देवोलीना भट्टाचार्जी भी सरस्वती पूजा के लिए गई थीं.
23 जनवरी को बसंत पंचमी थी और इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है. देवोलीना भट्टाचार्जी भी सरस्वती पूजा के लिए गई थीं.
देवोलीना अपनी फैमिली के साथ पंडाल में गई थीं. जहां पर सरस्वती मां की बहुत बड़ी मूर्ति थी.
देवोलीना अपनी फैमिली के साथ पंडाल में गई थीं. जहां पर सरस्वती मां की बहुत बड़ी मूर्ति थी.
Published at : 24 Jan 2026 03:37 PM (IST)
Saraswati Puja Devoleena Bhattacharjee

