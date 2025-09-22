हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेटे के जन्म के 9 महीने बाद फिर मां बनने वाली हैं देवोलीना भट्टाचार्जी? एक्ट्रेस की बेबी बंप के साथ तस्वीरें देख हैरान हुए फैंस

Is Devoleena Expecting: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी बेटे के जन्म के केवल 9 महीने बाद फिर से मां बनने की खबरों में हैं. उनकी बेबी बंप के साथ हाल ही मे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)
देवोलीना भट्टाचार्जी एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें खासकर शो ये हैं साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के किरदार के लिए जाना जाता है. वह अपनी एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपने निजी और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट शेयर करती हैं. अभी हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि देवोलीना बेटे के जन्म के सिर्फ 9 महीने बाद फिर से मां बनने वाली हैं. उनकी बेबी बंप के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान और एक्साइटेड हैं.

टीवी के पॉपुलर सीरियल साथ निभाना साथिया में छोटी बहू का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वालीं देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में देवोलीना अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं, जिसे देखकर उनके फैंस बेहद खुश और एक्साइटेड हैं. उनकी इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है.
देवोलीना ने इन तस्वीर में एक खूबसूरत और ट्रेडिशनल बंगाली लुक अपनाया है, जो त्योहारों के लिए एकदम सही है. उन्होंने सफेद सिल्क की साड़ी पहनी है जिस पर लाल बॉर्डर और गोल्डन ज़री का काम है, जिसके साथ लाल रंग का पफ स्लीव्स वाला ब्लाउज है.
देवोलीना के चेहरे पर लाल बिंदी, काजल और हल्का स्मोकी आई मेकअप उनके ट्रेडिशनल लुक को पूरा कर रहे हैं. इस पहनावे के साथ, उन्होंने सोने के गहने पहने हैं, जिसमें एक चोकर, लंबी चेन, झुमके, कंगन और एक कमरबंद शामिल है.
देवोलीना के इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि देवोलीना दूसरी बार मां बनने वाली हैं, क्योंकि उनका बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा है.
फैंस इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और पूछ रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस सच में दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. हालांकि, देवोलीना ने तस्वीरों के कैप्शन में प्रेग्नेंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन फैंस ने उनका बढ़ा हुआ वज़न जरूर नोटिस किया है.
बता दें कि देवोलीना ने बीते साल दिसंबर में अपने बेटे जोई का स्वागत किया था और अपनी प्रेग्नेंसी करीब छह महीने तक फैंस से छुपाए रखी थी. अगर वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं, तो इसका मतलब है कि वह डिलीवरी के सिर्फ 9 महीने बाद फिर से मां बनने वाली हैं.
Published at : 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Saath Nibhaana Saathiya Bigg Boss Season 13

टेलीविजन फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

