बेटे के जन्म के 9 महीने बाद फिर मां बनने वाली हैं देवोलीना भट्टाचार्जी? एक्ट्रेस की बेबी बंप के साथ तस्वीरें देख हैरान हुए फैंस
Is Devoleena Expecting: टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी बेटे के जन्म के केवल 9 महीने बाद फिर से मां बनने की खबरों में हैं. उनकी बेबी बंप के साथ हाल ही मे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं.
देवोलीना भट्टाचार्जी एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें खासकर शो ये हैं साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के किरदार के लिए जाना जाता है. वह अपनी एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपने निजी और प्रोफेशनल लाइफ की अपडेट शेयर करती हैं. अभी हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि देवोलीना बेटे के जन्म के सिर्फ 9 महीने बाद फिर से मां बनने वाली हैं. उनकी बेबी बंप के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान और एक्साइटेड हैं.
Published at : 22 Sep 2025 03:32 PM (IST)
