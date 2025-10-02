हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विजयदशमी पर देवोलीना भट्टाचार्जी का बंगाली लुक, मुस्लिम पति संग मनाया सिंदूर खेला

विजयदशमी पर देवोलीना भट्टाचार्जी का बंगाली लुक, मुस्लिम पति संग मनाया सिंदूर खेला

Devoleena Bhattacharjee Traditional Look:देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. इन पिक्चर्स में उन्हें पति और बेटे संग सिंदूर खेला में देखा गया. देखें झलकियां.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 07:39 PM (IST)

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 07:39 PM (IST)
Devoleena Bhattacharjee Traditional Look:देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. इन पिक्चर्स में उन्हें पति और बेटे संग सिंदूर खेला में देखा गया. देखें झलकियां.

देवोलीना भट्टाचार्जी अक्सर ही अपने पारंपरिक बंगाली अंदाज से फैंस का दिल चुराती हैं. आज भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें वो अपने पति और बेटे संग विजयादशमी के मौके पर सिंदूर खेला मनाते देखा गया.

देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने पति शाहनवाज और बेटे जॉय संग विजय दशमी के मौके पर पारंपरिक बंगाली तरीके से सिंदूर खेला मनाया. इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने पति शाहनवाज और बेटे जॉय संग विजय दशमी के मौके पर पारंपरिक बंगाली तरीके से सिंदूर खेला मनाया. इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
पारंपरिक बंगाली लुक में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं. पति और बेटे संग उनकी तस्वीरो को भी बहुत पसंद किया जा रहा है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
पारंपरिक बंगाली लुक में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं. पति और बेटे संग उनकी तस्वीरो को भी बहुत पसंद किया जा रहा है. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस और उनके परिवार का ऐसा प्यार देखकर फैंस तीनों की बालाएं ले रहे हैं. इसके साथ ही देवोलीना भट्टाचार्जी और शाहनवाज की जोड़ी की भी बहुत तारीफ की जा रही है. फैंस को हमेशा ही एक्ट्रेस के तस्वीरों का इंतजार रहता है और अभिनेत्री भी फैंस को बखूबी इंप्रेस करती हैं.
वायरल तस्वीरों में एक्ट्रेस और उनके परिवार का ऐसा प्यार देखकर फैंस तीनों की बालाएं ले रहे हैं. इसके साथ ही देवोलीना भट्टाचार्जी और शाहनवाज की जोड़ी की भी बहुत तारीफ की जा रही है. फैंस को हमेशा ही एक्ट्रेस के तस्वीरों का इंतजार रहता है और अभिनेत्री भी फैंस को बखूबी इंप्रेस करती हैं.
वायरल पिक्चर्स में देवोलीना भट्टाचार्जी ने पारंपरिक बंगाली स्टाइल में अपनी साड़ी को कैरी किया है. उनका ये ट्रेडीशनल बंगाली लुक भी काफी प्यारा लग रहा है. इन तस्वीरों को देख आप एक्ट्रेस की खूबसूरती देख अपना दिल हार बैठेंगे. ज्वेलरी और मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
वायरल पिक्चर्स में देवोलीना भट्टाचार्जी ने पारंपरिक बंगाली स्टाइल में अपनी साड़ी को कैरी किया है. उनका ये ट्रेडीशनल बंगाली लुक भी काफी प्यारा लग रहा है. इन तस्वीरों को देख आप एक्ट्रेस की खूबसूरती देख अपना दिल हार बैठेंगे. ज्वेलरी और मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
इसके साथ ही पति शाहनवाज भी ट्रेडीशनल लुक में नजर आए. अपनी पत्नी के साड़ी के साथ ट्विनिंग करते हुए उन्होंने मरून कलर का कुर्ता कैरी किया था जिसमें वो बेहद हैंडसम लगे. फैंस को उनका यूं पत्नी देवोलीना के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद आता है.
इसके साथ ही पति शाहनवाज भी ट्रेडीशनल लुक में नजर आए. अपनी पत्नी के साड़ी के साथ ट्विनिंग करते हुए उन्होंने मरून कलर का कुर्ता कैरी किया था जिसमें वो बेहद हैंडसम लगे. फैंस को उनका यूं पत्नी देवोलीना के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद आता है.
इतना ही नहीं कपल के बेटे जॉय भी इन तस्वीरों में बेहद क्यूट लग रहे हैं. हमेशा ही वो अपनी मासूमियत और क्यूटनेस से यूजर्स का दिल चुरा लेते हैं. इस बार भी उन्हें देख फैंस का दिल भर आया. रेड टी शर्ट और ब्लू ट्राउजर में जॉय भी बहुत क्यूट लग रहे हैं.
इतना ही नहीं कपल के बेटे जॉय भी इन तस्वीरों में बेहद क्यूट लग रहे हैं. हमेशा ही वो अपनी मासूमियत और क्यूटनेस से यूजर्स का दिल चुरा लेते हैं. इस बार भी उन्हें देख फैंस का दिल भर आया. रेड टी शर्ट और ब्लू ट्राउजर में जॉय भी बहुत क्यूट लग रहे हैं.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो देवोलीना भट्टाचार्जी इन दिनों टीवी पर्दे से दूर ही नजर आती हैं. वो अपने पति और बच्चे के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय करती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं और हर बार अपने पोस्ट्स से फैंस का दिल चुराती हैं. आखिरी बार उन्हें लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में देखा गया था.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो देवोलीना भट्टाचार्जी इन दिनों टीवी पर्दे से दूर ही नजर आती हैं. वो अपने पति और बच्चे के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय करती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं और हर बार अपने पोस्ट्स से फैंस का दिल चुराती हैं. आखिरी बार उन्हें लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में देखा गया था.
Published at : 02 Oct 2025 07:39 PM (IST)
