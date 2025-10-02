एक्सप्लोरर
विजयदशमी पर देवोलीना भट्टाचार्जी का बंगाली लुक, मुस्लिम पति संग मनाया सिंदूर खेला
Devoleena Bhattacharjee Traditional Look:देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. इन पिक्चर्स में उन्हें पति और बेटे संग सिंदूर खेला में देखा गया. देखें झलकियां.
देवोलीना भट्टाचार्जी अक्सर ही अपने पारंपरिक बंगाली अंदाज से फैंस का दिल चुराती हैं. आज भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें वो अपने पति और बेटे संग विजयादशमी के मौके पर सिंदूर खेला मनाते देखा गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Oct 2025 07:39 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
'बालिका वधू' की 'बड़ी आनंदी' हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जादू
टेलीविजन
7 Photos
रियल लाइफ में दुल्हन बनीं बालिका वधू की आनंदी, अविका गोर की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल
टेलीविजन
9 Photos
'तुम से तुम तक' की अनु रियल लाइफ में है बेहद ग्लैमरस, 20 साल की इस हसीना की देखें 10 तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
अविका गौर के ऑनस्क्रीन पति 'जगिया' की 10 तस्वीरें, 17 सालों बाद हो गए हैं काफी हैंडसम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
'बालिका वधू' की 'बड़ी आनंदी' हैं बेहद ग्लैमरस, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जादू
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion