विजयदशमी पर देवोलीना भट्टाचार्जी का बंगाली लुक, मुस्लिम पति संग मनाया सिंदूर खेला

प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो देवोलीना भट्टाचार्जी इन दिनों टीवी पर्दे से दूर ही नजर आती हैं. वो अपने पति और बच्चे के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय करती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं और हर बार अपने पोस्ट्स से फैंस का दिल चुराती हैं. आखिरी बार उन्हें लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में देखा गया था.