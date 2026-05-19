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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनक्यूटनेस से लेकर ग्लैमरस लुक तक, रूहानिका धवन ने अपने फैशन गेम से किया इम्प्रेस

क्यूटनेस से लेकर ग्लैमरस लुक तक, रूहानिका धवन ने अपने फैशन गेम से किया इम्प्रेस

टीवी इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक रूहानिका धवन ने अपनी एक्टिंग से काफी लोगों का दिल जीता हैं और अब सोशल मीडिया पर भी उनके ग्लैमरस लुक्स फैंस को काफी पसंद किया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 May 2026 07:24 AM (IST)
टीवी इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक रूहानिका धवन ने अपनी एक्टिंग से काफी लोगों का दिल जीता हैं और अब सोशल मीडिया पर भी उनके ग्लैमरस लुक्स फैंस को काफी पसंद किया जा रहा है.

रूहानिका धवन इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक हैं जो अब सोशल मीडिया पर भी वह अपने स्टाइल, ग्लैमरस लुक और ट्रेंडी फैशन सेंस के लिए काफी फेमस हैं. कॉन्फिडेंट पॉज़, क्यूटनेस और स्माइल इनके हर एक लुक को ब्राइट बनाते हैं. इनका हर लुक काफी क्लासी और फैशन फॉरवर्ड दिखाई देता है.

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इंस्टाग्राम पर रूहानिका की यह तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें वह नीली साड़ी, चूड़ियाँ और गजरे में नज़र आ रही हैं. इन तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं.
इंस्टाग्राम पर रूहानिका की यह तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें वह नीली साड़ी, चूड़ियाँ और गजरे में नज़र आ रही हैं. इन तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं.
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रूहानिका का फैशन सेंस उनकी उम्र के हिसाब से काफी न्यू और ट्रेंडी है, कॉन्फिडेंट पॉज़ और लुक्स उनकी स्टाइल थ्योरी है जो इन्हें एट्रैक्टिव बनाती है.
रूहानिका का फैशन सेंस उनकी उम्र के हिसाब से काफी न्यू और ट्रेंडी है, कॉन्फिडेंट पॉज़ और लुक्स उनकी स्टाइल थ्योरी है जो इन्हें एट्रैक्टिव बनाती है.
Published at : 19 May 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
Child Actor Ruhanika Dhawan

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