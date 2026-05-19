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क्यूटनेस से लेकर ग्लैमरस लुक तक, रूहानिका धवन ने अपने फैशन गेम से किया इम्प्रेस
टीवी इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक रूहानिका धवन ने अपनी एक्टिंग से काफी लोगों का दिल जीता हैं और अब सोशल मीडिया पर भी उनके ग्लैमरस लुक्स फैंस को काफी पसंद किया जा रहा है.
रूहानिका धवन इंडस्ट्री की सबसे प्यारी और टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक हैं जो अब सोशल मीडिया पर भी वह अपने स्टाइल, ग्लैमरस लुक और ट्रेंडी फैशन सेंस के लिए काफी फेमस हैं. कॉन्फिडेंट पॉज़, क्यूटनेस और स्माइल इनके हर एक लुक को ब्राइट बनाते हैं. इनका हर लुक काफी क्लासी और फैशन फॉरवर्ड दिखाई देता है.
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Published at : 19 May 2026 07:24 AM (IST)
Tags :Child Actor Ruhanika Dhawan
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