कभी छोटी 'गंगूबाई' बनकर जीता था दिल, फिर क्यों छोड़ा 'कॉमेडी सर्कस', अब कैसी दिखती हैं सलोनी दैनी

कभी छोटी 'गंगूबाई' बनकर जीता था दिल, फिर क्यों छोड़ा 'कॉमेडी सर्कस', अब कैसी दिखती हैं सलोनी दैनी

छोटे पर्दे की गंगूबाई ने अपने जोक्स और परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग से लोगों को खूब एंटरटेन किया था. बचपन में गोल मटोल सी दिखने वाली सलोनी दैनी अब काफी बदल चुकी हैं और ग्लैमरस हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 01:58 PM (IST)
छोटे पर्दे की गंगूबाई ने अपने जोक्स और परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग से लोगों को खूब एंटरटेन किया था. बचपन में गोल मटोल सी दिखने वाली सलोनी दैनी अब काफी बदल चुकी हैं और ग्लैमरस हो गई हैं.

कॉमेडी सर्कस फेम सलोनी दैनी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जिसे देख लोग दंग है. अपने ग्लैमरस अंदाज से टीवी की गंगूबाई खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं.

1/7
कॉमेडी सर्कस में गंगूबाई बन सलोनी दैनी ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी.उस दौरान को करियर के पीक पर थीं और उनका कॉमेडी एक्ट सबको खूब पसंद आता था.
कॉमेडी सर्कस में गंगूबाई बन सलोनी दैनी ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी.उस दौरान को करियर के पीक पर थीं और उनका कॉमेडी एक्ट सबको खूब पसंद आता था.
2/7
हालांकि, तभी वो कॉमेडी शो छोड़कर चली गई थीं, लोगों ने उन्हें काफी मिस किया था. सलोनी दैनी काफी सालों से छोटे पर्दे से गायब हैं.
हालांकि, तभी वो कॉमेडी शो छोड़कर चली गई थीं, लोगों ने उन्हें काफी मिस किया था. सलोनी दैनी काफी सालों से छोटे पर्दे से गायब हैं.
3/7
लेकिन, अब उन्होंने अचानक वापसी कर ली हैं और कई सारी वेब सीरीज में दिखाई दे रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कॉमेडी सर्कस के बारे में बात की.
लेकिन, अब उन्होंने अचानक वापसी कर ली हैं और कई सारी वेब सीरीज में दिखाई दे रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कॉमेडी सर्कस के बारे में बात की.
4/7
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में सलोनी ने कहा कि उन्होंने कॉमेडी सर्कस इसलिए छोड़ा, क्योंकि उन पर काफी दवाब पड़ रहा था, जिससे वो थकान महसूस कर रही थीं.
फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में सलोनी ने कहा कि उन्होंने कॉमेडी सर्कस इसलिए छोड़ा, क्योंकि उन पर काफी दवाब पड़ रहा था, जिससे वो थकान महसूस कर रही थीं.
5/7
उन्होंने कहा कि सब एक टेक में करना पड़ता था. एक साथ कई किरदार निभाने होते थे तो उनके लिए ये सब ज्यादा हो गया था. वो काम इसलिए कर रही थीं क्योंकि उन्हें मजा आ रहा था.
उन्होंने कहा कि सब एक टेक में करना पड़ता था. एक साथ कई किरदार निभाने होते थे तो उनके लिए ये सब ज्यादा हो गया था. वो काम इसलिए कर रही थीं क्योंकि उन्हें मजा आ रहा था.
6/7
लेकिन, जब उनका इंट्रेस्ट खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि वो शो नहीं करना चाहतीं. सलोनी ने मेकर्स से रिक्वेस्ट की कि उन्हें शो से बाहर कर दिया जाए. फिर उन्होंने कुछ साल का ब्रेक लिया.
लेकिन, जब उनका इंट्रेस्ट खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि वो शो नहीं करना चाहतीं. सलोनी ने मेकर्स से रिक्वेस्ट की कि उन्हें शो से बाहर कर दिया जाए. फिर उन्होंने कुछ साल का ब्रेक लिया.
7/7
सलोनी दैनी के वर्क फ्रंट पर अगर गौर करें तो उन्हें कुछ साल पहले थैंक्यू फॉर कमिंग में देखा गया था.
सलोनी दैनी के वर्क फ्रंट पर अगर गौर करें तो उन्हें कुछ साल पहले थैंक्यू फॉर कमिंग में देखा गया था.
Published at : 18 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Comedy Circus Saloni Daini

