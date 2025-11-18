एक्सप्लोरर
कभी छोटी 'गंगूबाई' बनकर जीता था दिल, फिर क्यों छोड़ा 'कॉमेडी सर्कस', अब कैसी दिखती हैं सलोनी दैनी
छोटे पर्दे की गंगूबाई ने अपने जोक्स और परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग से लोगों को खूब एंटरटेन किया था. बचपन में गोल मटोल सी दिखने वाली सलोनी दैनी अब काफी बदल चुकी हैं और ग्लैमरस हो गई हैं.
कॉमेडी सर्कस फेम सलोनी दैनी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जिसे देख लोग दंग है. अपने ग्लैमरस अंदाज से टीवी की गंगूबाई खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं.
Published at : 18 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Tags :Comedy Circus Saloni Daini
