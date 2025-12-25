हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम

बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम

Ayesha Khan Career: आयशा खान आज सोशल मीडिया पर एक जाना माना चेहरा बन चुकी हैं. लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां से शुरू हुआ उनका सफर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 06:54 AM (IST)
Ayesha Khan Career: आयशा खान आज सोशल मीडिया पर एक जाना माना चेहरा बन चुकी हैं. लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां से शुरू हुआ उनका सफर.

एक्ट्रेस आयशा खान आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. फैंस उनके हर एक अंदाज पर दिल हार बैठते हैं. एक्ट्रेस ने बिग बॉस में आने बाद खूब चर्चा में रहीं, वहीं अब व फिल्मों में भी आकर जलवा बिखेर रही हैं. आइए जानते है उनकी इस जर्नी के बारे में.

1/7
आयशा खान ने अपने करियर की शुरुआत 2020 में टीवी शो कसौटी जिंदगी की में एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की.
आयशा खान ने अपने करियर की शुरुआत 2020 में टीवी शो कसौटी जिंदगी की में एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की.
2/7
इसके बाद आयशा ने बालवीर रिटर्न्स में बिरबा का किरदार निभाया, जिससे उन्हें थोड़ी और पहचान मिली.
इसके बाद आयशा ने बालवीर रिटर्न्स में बिरबा का किरदार निभाया, जिससे उन्हें थोड़ी और पहचान मिली.
Published at : 25 Dec 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
Bigg Boss Ayesha Khan Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Dhurandhar

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'जबरिया DATE' का डर्टी शैतान !
Rahul Gandhi से मिलीं उन्नाव पीड़िता , रखीं ये 3 मांगें
बाबरी वाले हुमायूं ने हिन्दू युवती की टिकट में खेल कर दिया !
अपराधी को जमानत, पीड़िता को घसीटा..ये कैसा न्याय? |
ठाकरे भाइयों का गठबंधन तय...एक-साथ मिलकर लड़ेंगे BMC?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection Day 20: ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ब्लॉकबस्टर हुई 'धुरंधर', फिर भी नहीं तोड़ पाई इस फिल्म का रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
शिक्षा
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget