लाल जोड़ा पहन दुल्हन बनीं बिग बॉस 19 फेम नतालिया, फैंस बोले- 'मृदुल भाई की वाइफ'
Natalia Janoszek Latest Photos: बिग बॉस में नतालिया जानोसजेक ने अपने हुस्न का जलवा खूब बिखेरा. अब सोशल मीडिया पर हसीना अपने लेटेस्ट तस्वीरों से लाइमलाइट लूट रही हैं. आप भी देखिए फोटोज.
पॉपुलर एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरे शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उन्हें दुल्हन के लुक में देखा जा सकता है. वायरल पिक्चर्स को देख फैंस भी अपना इमोशंस नहीं रोक पाएं और उन्हें मृदुल की वाइफ कहने लगे. देखिए नतालिया जानोसजेक की खूबसूरती की एक झलक.
Published at : 20 Oct 2025 03:42 PM (IST)
