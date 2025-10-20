हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लाल जोड़ा पहन दुल्हन बनीं बिग बॉस 19 फेम नतालिया, फैंस बोले- 'मृदुल भाई की वाइफ'

लाल जोड़ा पहन दुल्हन बनीं बिग बॉस 19 फेम नतालिया, फैंस बोले- 'मृदुल भाई की वाइफ'

Natalia Janoszek Latest Photos: बिग बॉस में नतालिया जानोसजेक ने अपने हुस्न का जलवा खूब बिखेरा. अब सोशल मीडिया पर हसीना अपने लेटेस्ट तस्वीरों से लाइमलाइट लूट रही हैं. आप भी देखिए फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 03:42 PM (IST)
Natalia Janoszek Latest Photos: बिग बॉस में नतालिया जानोसजेक ने अपने हुस्न का जलवा खूब बिखेरा. अब सोशल मीडिया पर हसीना अपने लेटेस्ट तस्वीरों से लाइमलाइट लूट रही हैं. आप भी देखिए फोटोज.

पॉपुलर एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरे शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उन्हें दुल्हन के लुक में देखा जा सकता है. वायरल पिक्चर्स को देख फैंस भी अपना इमोशंस नहीं रोक पाएं और उन्हें मृदुल की वाइफ कहने लगे. देखिए नतालिया जानोसजेक की खूबसूरती की एक झलक.

पॉपुलर एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हसीना इन वायरल तस्वीरों में लाल जोड़ा पहन बिल्कुल दुल्हन की तरह दिख रही हैं.
पॉपुलर एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हसीना इन वायरल तस्वीरों में लाल जोड़ा पहन बिल्कुल दुल्हन की तरह दिख रही हैं.
एक्ट्रेस ने अपनी ये लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर सभी को अपना मुरीद बनाया है. विदेशी एक्ट्रेस का ये देसी अंदाज सभी के दिल में अपनी जगह बना रहा है. इन तस्वीरों को देख फैंस का भी लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
एक्ट्रेस ने अपनी ये लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर सभी को अपना मुरीद बनाया है. विदेशी एक्ट्रेस का ये देसी अंदाज सभी के दिल में अपनी जगह बना रहा है. इन तस्वीरों को देख फैंस का भी लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.
वायरल तस्वीरों में नतालिया जानोसजेक दुल्हन के लाल जोड़े में नजर आ रही हैं. लाल रंग की ये लहंगा चोली उनपर काफी जच रहा है और फैंस भी उनका ऐसा अवतार देख अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे हैं. माथे पर हसीना ने डिजाइनर दुपट्टा भी सजाया है जो उनके इस लुक को रॉयल टच दे रहा है.
वायरल तस्वीरों में नतालिया जानोसजेक दुल्हन के लाल जोड़े में नजर आ रही हैं. लाल रंग की ये लहंगा चोली उनपर काफी जच रहा है और फैंस भी उनका ऐसा अवतार देख अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे हैं. माथे पर हसीना ने डिजाइनर दुपट्टा भी सजाया है जो उनके इस लुक को रॉयल टच दे रहा है.
अभिनेत्री के इस आउटफिट में हेवी एंब्रॉयडरी देखने को मिलती है. लहंगे के घेर में भी बारीक कारीगरी की गई है जो इस आउटफिट का ओवरऑल लुक और भी खूबसूरत बना रहा है. साथ ही उनके दुपट्टे में की गई जरी वर्क भी बेहद खूबसूरत लग रहा है. इस लाल जोड़े में नतालिया जानोसजेक को देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
अभिनेत्री के इस आउटफिट में हेवी एंब्रॉयडरी देखने को मिलती है. लहंगे के घेर में भी बारीक कारीगरी की गई है जो इस आउटफिट का ओवरऑल लुक और भी खूबसूरत बना रहा है. साथ ही उनके दुपट्टे में की गई जरी वर्क भी बेहद खूबसूरत लग रहा है. इस लाल जोड़े में नतालिया जानोसजेक को देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा.
मेकअप और ज्वेलरी की बात करें तो वो भी बिलकुल टॉप नॉच है. नतालिया ने अपने आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हेवी डिजाइनर नेकपीस कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने हेवी इयरिंग्स भी कैरी किया है. इन सभी हैवी एक्सेसरीज में नतालिया किसी रानी से कम नहीं लग रही हैं. ग्लौसी और स्मोकी आइ मेकअप के साथ उन्होंने छोटी सी बिंदी लगा कर अपना लुक कंप्लीट किया.
मेकअप और ज्वेलरी की बात करें तो वो भी बिलकुल टॉप नॉच है. नतालिया ने अपने आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हेवी डिजाइनर नेकपीस कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने हेवी इयरिंग्स भी कैरी किया है. इन सभी हैवी एक्सेसरीज में नतालिया किसी रानी से कम नहीं लग रही हैं. ग्लौसी और स्मोकी आइ मेकअप के साथ उन्होंने छोटी सी बिंदी लगा कर अपना लुक कंप्लीट किया.
इन वायरल तस्वीरों में फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है. सभी नतालिया जानोसजेक की इन वायरल पिक्चर्स को देख उन्हें 'मृदुल भाई की वाइफ कह रहे हैं'. तो वहीं एक यूजर ने भी लिखा कि 'मृदुल भाई की चॉइस अच्छी है'. सोशल मीडिया पर नतालिया की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इसमें लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.
इन वायरल तस्वीरों में फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है. सभी नतालिया जानोसजेक की इन वायरल पिक्चर्स को देख उन्हें 'मृदुल भाई की वाइफ कह रहे हैं'. तो वहीं एक यूजर ने भी लिखा कि 'मृदुल भाई की चॉइस अच्छी है'. सोशल मीडिया पर नतालिया की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस इसमें लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.
बता दें, नतालिया जानोसजेक को सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 में देखा गया. इस शो में पॉलिश एक्ट्रेस का मृदुल तिवारी संग जबरदस्त केमिस्ट्री देखा गया. फैंस ने भी इस जोड़ी को बहुत प्यार दिया था. दोनों का साथ में डांस करते एक वीडियो वायरल हुआ और फैंस ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि दोनों के बीच कुछ तो खास बात है.
बता दें, नतालिया जानोसजेक को सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 में देखा गया. इस शो में पॉलिश एक्ट्रेस का मृदुल तिवारी संग जबरदस्त केमिस्ट्री देखा गया. फैंस ने भी इस जोड़ी को बहुत प्यार दिया था. दोनों का साथ में डांस करते एक वीडियो वायरल हुआ और फैंस ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया कि दोनों के बीच कुछ तो खास बात है.
Published at : 20 Oct 2025 03:42 PM (IST)
