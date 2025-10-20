लाल जोड़ा पहन दुल्हन बनीं बिग बॉस 19 फेम नतालिया, फैंस बोले- 'मृदुल भाई की वाइफ'

मेकअप और ज्वेलरी की बात करें तो वो भी बिलकुल टॉप नॉच है. नतालिया ने अपने आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हेवी डिजाइनर नेकपीस कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने हेवी इयरिंग्स भी कैरी किया है. इन सभी हैवी एक्सेसरीज में नतालिया किसी रानी से कम नहीं लग रही हैं. ग्लौसी और स्मोकी आइ मेकअप के साथ उन्होंने छोटी सी बिंदी लगा कर अपना लुक कंप्लीट किया.