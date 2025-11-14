हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमृदुल तिवारी की बहन की 10 तस्वीरें, ग्लैमर और स्टाइल में जाह्नवी और अनन्या से हैं चार कदम आगे

मृदुल तिवारी की बहन की 10 तस्वीरें, ग्लैमर और स्टाइल में जाह्नवी और अनन्या से हैं चार कदम आगे

यूट्यूबर मृदुल तिवारी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं.दरअसल, हाल ही में वो बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं. मृदुल अपने एविक्शन से खुश नहीं हैं और उनकी बहन ने भी बिग बॉस को बायस्ड बताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 03:40 PM (IST)
यूट्यूबर मृदुल तिवारी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं.दरअसल, हाल ही में वो बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं. मृदुल अपने एविक्शन से खुश नहीं हैं और उनकी बहन ने भी बिग बॉस को बायस्ड बताया है.

मृदुल तिवारी की बहन का नाम प्रगति है, जिन्होंने अपने भाई के एविक्शन के बाद वीडियो शेयर कर बिग बॉस के मेकर्स को काफी खरी-खोटी सुनाई है.

1/9
मृदुल तिवारी के मिड-वीक एविक्शन के बाद उनकी बहन और यूट्यूबर प्रगति तिवारी ने बिग बॉस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. साथ ही काफी भला-बुरा कहा है.
मृदुल तिवारी के मिड-वीक एविक्शन के बाद उनकी बहन और यूट्यूबर प्रगति तिवारी ने बिग बॉस पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. साथ ही काफी भला-बुरा कहा है.
2/9
प्रगति ने कहा कि मेकर्स ने लाइव ऑडियंस बुलाकर उनसे झूठ बोला था. दरअसल, ऑडियंस के सामने तीन कंटेस्टेंट को खड़ा कराकर बोला गया था कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो घर का अगला कैप्शन बनेगा.
प्रगति ने कहा कि मेकर्स ने लाइव ऑडियंस बुलाकर उनसे झूठ बोला था. दरअसल, ऑडियंस के सामने तीन कंटेस्टेंट को खड़ा कराकर बोला गया था कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो घर का अगला कैप्शन बनेगा.
3/9
ऐसे में दर्शकों ने गौरव खन्ना को कैप्टन बनाने के लिए वोट दिया. मेकर्स ने इसी वोटिंग का इस्तेमाल किया और जिस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिले थे उसे शो से बाहर कर दिया.
ऐसे में दर्शकों ने गौरव खन्ना को कैप्टन बनाने के लिए वोट दिया. मेकर्स ने इसी वोटिंग का इस्तेमाल किया और जिस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट मिले थे उसे शो से बाहर कर दिया.
4/9
प्रगति का कहना है कि कैप्टेंसी टास्क के नाम पर कराए गए वोटों का इस्तेमाल बिग बॉस के मेकर्स ने एविक्शन के लिए किया था.
प्रगति का कहना है कि कैप्टेंसी टास्क के नाम पर कराए गए वोटों का इस्तेमाल बिग बॉस के मेकर्स ने एविक्शन के लिए किया था.
5/9
दर्शक भी प्रगति को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने मृदुल तिवारी के एविक्शन को गलत बताया है. इतना ही नहीं प्रगति और फैंस दोनों ने ही सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली है.
दर्शक भी प्रगति को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने मृदुल तिवारी के एविक्शन को गलत बताया है. इतना ही नहीं प्रगति और फैंस दोनों ने ही सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली है.
6/9
आपको बता दें मृदुल तिवारी की बहन प्रगति यूट्यूबर होने के साथ-साथ सिंगर और एक्टर भी हैं. जी हां, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में खुद को एक्टर और सिंगर बताया है.
आपको बता दें मृदुल तिवारी की बहन प्रगति यूट्यूबर होने के साथ-साथ सिंगर और एक्टर भी हैं. जी हां, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के बायो में खुद को एक्टर और सिंगर बताया है.
7/9
प्रगति रियल लाइफ में अपने भाई मृदुल की तरह सिंपल नहीं बल्कि बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. उनकी ये तस्वीरें इस बात का सबूत भी है.
प्रगति रियल लाइफ में अपने भाई मृदुल की तरह सिंपल नहीं बल्कि बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. उनकी ये तस्वीरें इस बात का सबूत भी है.
8/9
इंस्टाग्राम पर प्रगति के 3.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. ऐसे में मृदुल की ये बहन भी दर्शकों को एंटरटेन करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं.
इंस्टाग्राम पर प्रगति के 3.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं. ऐसे में मृदुल की ये बहन भी दर्शकों को एंटरटेन करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं.
9/9
प्रगति का यूट्यूब पर Pragati Music के नाम से चैनल है, जिस पर उनके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. इस चैनल पर उन्होंने अपने सिंगिंग वीडियो शेयर किए हुए हैं..
प्रगति का यूट्यूब पर Pragati Music के नाम से चैनल है, जिस पर उनके 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. इस चैनल पर उन्होंने अपने सिंगिंग वीडियो शेयर किए हुए हैं..
Published at : 14 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Bigg Boss 17 Mridul Tiwari Pragati

