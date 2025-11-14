एक्सप्लोरर
मृदुल तिवारी की बहन की 10 तस्वीरें, ग्लैमर और स्टाइल में जाह्नवी और अनन्या से हैं चार कदम आगे
यूट्यूबर मृदुल तिवारी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं.दरअसल, हाल ही में वो बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं. मृदुल अपने एविक्शन से खुश नहीं हैं और उनकी बहन ने भी बिग बॉस को बायस्ड बताया है.
मृदुल तिवारी की बहन का नाम प्रगति है, जिन्होंने अपने भाई के एविक्शन के बाद वीडियो शेयर कर बिग बॉस के मेकर्स को काफी खरी-खोटी सुनाई है.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 14 Nov 2025 03:40 PM (IST)
मृदुल तिवारी की बहन है बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश, यकीन ना हो तो देखें ये10 तस्वीरें
