हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बिदाई' की 'रागिनी' की 10 तस्वीरें, 7 साल की शादी के बाद भी नहीं बन पाईं 'मां'

'बिदाई' की 'रागिनी' की 10 तस्वीरें, 7 साल की शादी के बाद भी नहीं बन पाईं 'मां'

सपना बाबुल का..बिदाई में रागिनी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली पारुल चौहान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 06:13 PM (IST)
सपना बाबुल का..बिदाई में रागिनी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली पारुल चौहान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई है.

बिदाई में पारुल चौहान के सांवली लड़की की भूमिका में दिखाया गया था, जिसकी शादी में काफी दिक्कतें होती हैं, इस शो में पारुल हो खूब पसंद किया गया.

1/10
सपना बाबुल का बिदाई स्टार प्लस के पॉपुलर शो में से एक रहा है. इस शो में पारुल चौहान ने रागिनी की भूमिका निभाई थी.
सपना बाबुल का बिदाई स्टार प्लस के पॉपुलर शो में से एक रहा है. इस शो में पारुल चौहान ने रागिनी की भूमिका निभाई थी.
2/10
हालांकि, इतने सालों बाद एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल बदल चुका है. उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नही होगा.
हालांकि, इतने सालों बाद एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल बदल चुका है. उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नही होगा.
3/10
2007 में राजन शाही ने बिदाई सीरियल स्टार प्लस पर दर्शकों के लिए पेश किया था. इस शो में एक रागिनी नाम की लड़की थी जो सांवले रंग की वजह से सहमी रहती थी.
2007 में राजन शाही ने बिदाई सीरियल स्टार प्लस पर दर्शकों के लिए पेश किया था. इस शो में एक रागिनी नाम की लड़की थी जो सांवले रंग की वजह से सहमी रहती थी.
4/10
समाज के लोग उससे भेदभाव किया करते थे. इस किरदार को पारुल ने इतनी खूबसूरती से निभाया था कि दर्शक उनके कायल हो गए थे.
समाज के लोग उससे भेदभाव किया करते थे. इस किरदार को पारुल ने इतनी खूबसूरती से निभाया था कि दर्शक उनके कायल हो गए थे.
5/10
बिदाई सीरियल की वजह से पारुल देशभर में पॉपुलर हो गई थीं. इतने सालों बाद एक्ट्रेस अभी भी छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं.
बिदाई सीरियल की वजह से पारुल देशभर में पॉपुलर हो गई थीं. इतने सालों बाद एक्ट्रेस अभी भी छोटे पर्दे पर एक्टिव हैं.
6/10
बिदाई की सांवली सी रागिनी अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं. उनके बदले लुक का अंदाजा उनकी इंस्टाग्राम तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं.
बिदाई की सांवली सी रागिनी अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं. उनके बदले लुक का अंदाजा उनकी इंस्टाग्राम तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं.
7/10
अब वो पहले वाली संस्कारी रागिनी नहीं बल्कि असल लाइफ में बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग हो चुकी हैं.
अब वो पहले वाली संस्कारी रागिनी नहीं बल्कि असल लाइफ में बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग हो चुकी हैं.
8/10
सोशल मीडिया पर पारुल चौहान की तस्वीरों को खूब पसंद किया जाता है. उनकी तस्वीरों पर लोग जमकर कॉमेंट की बौछार करते हैं.
सोशल मीडिया पर पारुल चौहान की तस्वीरों को खूब पसंद किया जाता है. उनकी तस्वीरों पर लोग जमकर कॉमेंट की बौछार करते हैं.
9/10
बिदाई से पारुल ने करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद उन्हें झलक दिखला जा 3, रिश्तों से बंधी प्रथा, अमृत मंथन जैसे शोज में भी देखा गया.
बिदाई से पारुल ने करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद उन्हें झलक दिखला जा 3, रिश्तों से बंधी प्रथा, अमृत मंथन जैसे शोज में भी देखा गया.
10/10
बिदाई के बाद पारुल को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली ये रिश्ता क्या कहलाता है में सवर्णा की भूमिका निभाकर.
बिदाई के बाद पारुल को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली ये रिश्ता क्या कहलाता है में सवर्णा की भूमिका निभाकर.
Published at : 29 Sep 2025 06:13 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Parul Chauhan Bidaai

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
इंडिया
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget