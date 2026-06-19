भव्य ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है. बहुत कम लोग जानते हैं कि वो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में उनके ऑन-स्क्रीन दोस्त का किरदार निभाने वाले समय शाह उर्फ के कजन हैं.