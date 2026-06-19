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Bhavya Gandhi Birthday: 18 साल में इतना बदल गया 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का छोटा टप्पू, जानें- टीवी से दूर आजकल कहां हैं भव्य गांधी
Bhavya Gandhi Birthday: बॉलीवुड एक्टर भव्य गांधी 20 जून को अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि वो आजकल कहां और क्या कर रहे हैं.
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में टप्पू का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर भव्य गांधी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपनी शानदार एक्टिंग और मासूम अंदाज से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. छोटे पर्दे पर मिली सफलता के बाद भव्य ने अपने करियर में कई नए एक्सपेरिमेंट किए और खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर साबित किया है. कभी मासूम सा दिखने वाला 'टप्पू' अब बड़ा होकर पूरी तरह बदल चुका है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस भी हैरान रह जाते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 01:00 PM (IST)
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