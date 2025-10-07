हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनगोला की 10 क्यूट तस्वीरें, मां भारती सिंह की प्रेग्नेंसी पर बेटे का रिएक्शन है वायरल

गोला की 10 क्यूट तस्वीरें, मां भारती सिंह की प्रेग्नेंसी पर बेटे का रिएक्शन है वायरल

Bharti Singh Second Pregnancy: भारती सिंह की प्रेग्नेंसी की खबर सामने आते ही उनके बेटे गोला का क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर छा गया है. लोग गोला के रिएक्शन को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Bharti Singh Second Pregnancy: भारती सिंह की प्रेग्नेंसी की खबर सामने आते ही उनके बेटे गोला का क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर छा गया है. लोग गोला के रिएक्शन को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह इन दिनों दोबारा मां बनने की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं उनके बेटे गोला,बड़े भाई बनने की एक्साइटमेंट अलग ही अंदाज में जाहिर की है. सोशल मीडिया पर गोला का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है.

1/10
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया इन दिनों काफी चर्चा में हैं.
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया इन दिनों काफी चर्चा में हैं.
2/10
दरअसल ये कपल अब दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है.
दरअसल ये कपल अब दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है.
3/10
भारती और हर्ष ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें कपल पहाड़ों के बीच पोज देता दिखाई दे रहा है. इस दौरान भारती अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
भारती और हर्ष ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें कपल पहाड़ों के बीच पोज देता दिखाई दे रहा है. इस दौरान भारती अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
4/10
वहीं गोला ने भी अपने जल्द बड़े भाई बनने की एक्साइटमेंट जाहिर की है.
वहीं गोला ने भी अपने जल्द बड़े भाई बनने की एक्साइटमेंट जाहिर की है.
5/10
गोला ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो रेड कलर की टी-शर्ट पहने दिख रहे हैं.
गोला ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो रेड कलर की टी-शर्ट पहने दिख रहे हैं.
6/10
इस पर लिखा है- 'मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं.' इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है- 'अब मुझसे भी छोटा कोई आ रहा है.'
इस पर लिखा है- 'मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं.' इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है- 'अब मुझसे भी छोटा कोई आ रहा है.'
7/10
गोला कि ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
गोला कि ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
8/10
भारती और हर्ष की प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर सेलेब्स और फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं.
भारती और हर्ष की प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर सेलेब्स और फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं.
9/10
बता दें कि भारती और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी.
बता दें कि भारती और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी.
10/10
और शादी के 5 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे गोला यानी लक्ष्य का वेलकम किया था.
और शादी के 5 साल बाद कपल ने अपने पहले बच्चे गोला यानी लक्ष्य का वेलकम किया था.
Published at : 07 Oct 2025 02:46 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa

Photo Gallery

View More
Embed widget