गोला की 10 क्यूट तस्वीरें, मां भारती सिंह की प्रेग्नेंसी पर बेटे का रिएक्शन है वायरल
Bharti Singh Second Pregnancy: भारती सिंह की प्रेग्नेंसी की खबर सामने आते ही उनके बेटे गोला का क्यूट फोटो सोशल मीडिया पर छा गया है. लोग गोला के रिएक्शन को लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
कॉमेडी क्वीन भारती सिंह इन दिनों दोबारा मां बनने की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं उनके बेटे गोला,बड़े भाई बनने की एक्साइटमेंट अलग ही अंदाज में जाहिर की है. सोशल मीडिया पर गोला का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है.
Published at : 07 Oct 2025 02:46 PM (IST)
