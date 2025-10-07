एक्सप्लोरर
शरारतों में करीना कपूर के जेह से भी आगे है भारती सिंह का बेटा गोला, मां-पापा को करता है खूब परेशान
Bharti Singh Son 10 Photos: भारती सिंह के साथ साथ उनका बेटा गोला भी काफी चर्चा में रहते हैं. बता दें कि शरारत में तो वो स्टारकिड्स को भी पीछे छोड़ देते हैं. आइए, देखते हैं गोला की 10 तस्वीरें.
भारती सिंह का लाडला बेटा गोला दिन-ब-दिन सबका फेवरेट बनता जा रहा है. उसकी मासूमियत के साथ-साथ शरारतें भी किसी फिल्मी बच्चे से कम नहीं लगतीं.नटखटपन में तो वो स्टारकिड्स को भी पीछे छोड़ चुका है. मम्मी-पापा को परेशान करने का उसका अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. आइए, देखते हैं गोला की 10 प्यारी और नटखट तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Tags :Bharti Singh Kareena Kapoor Khan
टेलीविजन
10 Photos
शरारतों में करीना कपूर के जेह से भी आगे है भारती सिंह का बेटा गोला, मां-पापा को करता है खूब परेशान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion