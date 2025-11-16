हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनभारती सिंह के बेबी शावर में टीम ‘बेबी गर्ल’ ने मचाया धमाल...जन्नत और तेजस्वी ने कॉमेडियन के बेबी बंप के साथ दिए पोज

Bharti Singh Baby Shower: एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने भारती सिंह के बेबी शावर की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 16 Nov 2025 04:22 PM (IST)
टीवी की दुनिया की फेमस होस्ट और कॉमेडी क्वीन भारती सिंह इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में भारती के लिए कुछ टीवी स्टार्स ने एक सरप्राइज बेबी शावर पार्टी रखी. जिसकी इनसाइड तस्वीरें एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने सोशल मीडिया पर सेयर की हैं.

जन्नत जुबैर ने जैस्मिन भसीन और तेजस्वी प्रकाश के साथ मिलकर भारती सिंह के लिए एक ग्रैंड बेबी शावर फंक्शन रखा.
इस फंक्शन में इन सभी हसीनाओं के साथ एक्टर कृष्णा अभिषेक भी अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए.
भारती के बेबी शावर की इनसाइड तस्वीरें जन्नत ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. जिसमें सभी एकसाथ मस्ती करते हुए नजर आए.
मॉम टू बी ने इस फंक्शन के लिए ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी. तेजस्वी और जन्नत ने भारती के बेबी बंप के साथ कई फोटोज क्लिक करवाई.
एक फोटो में जन्नत एक्ट्रेस कश्मीरा शाह के साथ सेल्फी लेती हुई दिखाई दी. फोटोज को शेयर करते हुए जन्नत ने लिखा, ‘टीम बेबी गर्ल’
इस फोटो में सभी तेजस्वी, जैस्मिन और जन्नत मॉम टू बी भारती सिंह के साथ सेल्फी लेते हुई नजर आ रही हैं.
भारती ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. कॉमेडियन ने लिखा था, ‘हम प्रेग्नेंट हैं...’
Published at : 16 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Tejasswi Prakash Jannat Zubair

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
