भारती सिंह के बेबी शावर में टीम ‘बेबी गर्ल’ ने मचाया धमाल...जन्नत और तेजस्वी ने कॉमेडियन के बेबी बंप के साथ दिए पोज
Bharti Singh Baby Shower: एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने भारती सिंह के बेबी शावर की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
टीवी की दुनिया की फेमस होस्ट और कॉमेडी क्वीन भारती सिंह इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में भारती के लिए कुछ टीवी स्टार्स ने एक सरप्राइज बेबी शावर पार्टी रखी. जिसकी इनसाइड तस्वीरें एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने सोशल मीडिया पर सेयर की हैं.
Published at : 16 Nov 2025 04:22 PM (IST)
