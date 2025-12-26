एक्सप्लोरर
'सारी कोशिश नाकाम..' शुभांगी अत्रे ने बताया आखिर क्यों टूटी उनकी 19 साल पुरानी शादी, छलका दर्द
शुभांगी अत्रे टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. वैसे तो उन्होंने अपने करियर में कई शोज में काम किया है. लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भाबीजी घर पर हैं में अंगूरी भाभी के कैरेक्टर से मिली.
शुभांगी अत्रे ने हाल ही में भाबीजी घर पर हैं शो को अलविदा कहा है, जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं. इन दिनों एक्ट्रेस खूब इंटरव्यू दे रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 26 Dec 2025 03:31 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'अंगूरी भाभी' के बाद अब 'दयाबेन' बनेंगी शुभांगी अत्रे? दिशा वकानी को करेंगी रिप्लेस!
टेलीविजन
8 Photos
'क्रिसमस' के मौके पर गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने जमकर किया रोमांस, तस्वीरें हुईं वायरल
टेलीविजन
7 Photos
ईशा सिंह ने टीवी के हैंडसम हंक को कर रही हैं डेट,गुपचुप हो गई सगाई? बोलीं- 'मेरी फैमिली को..'
टेलीविजन
7 Photos
प्रियंका चाहर चौधरी की ड्रेस से लें फैशन इंस्पिरेशन, न्यू ईयर लुक होगा बेहद स्टाइलिश
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'बंद करो इसे...', लाइव टीवी पर शहबाज के मंत्री पर चिल्लाया शख्स, अब खुद आकर देने लगे सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
इंडिया
पति ने पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया, बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion